Аслан Бжания беседовал с российским СМИ об отношениях с Тбилиси и Москвой

В интервью российской газете «Аргументы и факты» лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания рассказал об отношениях с остальной Грузией и Российской Федерацией. По его словам, «Мы не испытываем никакой агрессии к грузинскому народу» и «Важно, чтобы государство Абхазия было официально признано Грузией». Бжания заявил, что судьбы оккупированной Абхазии и России «неразделимы».

На вопрос, думает ли он, что оккупированный регион установит мир с Грузией, он ответил, что «когда-то, наверное, это произойдет. И мы бы даже хотели, чтобы это произошло в ближайшее время».

Однако он добавил: «мы понимаем, что в Грузии имеется оппозиция — и, наверное, политики не могут пойти по пути признания независимости Абхазии. Когда правительство Грузии к этому придёт, все вопросы будут сняты».

Он провел сравнения с историческими отношениями между Францией и Германией, а также бывшим СССР и Германией. «Подружились же французы с немцами. И СССР подружился с Германией. Но в чём разница? В обоих случаях Германия признала свою вину и своё поражение», – заявил Бжания и добавил: «я не хочу никого унижать ни в коем случае. Но реальность такова, факты таковы, что объективную реальность следует признать». В то же время он развеял опасения абхазов по поводу колонизации Россией (вопрос журналиста был связан с разногласиями по поводу закона об апартаментах) и заявил, что это глупость и что подобные взгляды высказывает лишь маргинальная часть абхазского общества.

Что касается опасений абхазского народа, обеспокоенного ростом влияния России на оккупированной территории, а также мнения о том, что Абхазия не нуждается в России и русских, Бжания отметил, что «война в отношении Абхазии не прекращена». По его словам, «боевые действия завершились в 1993 году, благодаря абхазским вооружённым силам мы обеспечили мир. Но спецслужбы ведут борьбу за умы наших граждан. Они закидывают свои идеи, и не только по Абхазии, а по всему бывшему СССР».

Что касается отношений с Россией, Бжания заявил, что «В интересах наших граждан — абхазов, русских, армян, чтобы дружба с Российской Федерацией крепла и улучшалась. У нас нет другого пути, и мы его не ищем». Он подчеркнул необходимость инвестиций для развития региона и отметил: «чтобы создать для них (безработных в Абхазии) рабочие места, в экономику Абхазии надо вложить 400 миллиардов рублей, а наш бюджет годовой — лишь 14 миллиардов. И российские, и абхазские бизнесмены в РФ и Турции готовы эту историю финансировать».

Бжания пообещал, что въезд в Абхазию из России будет упрощен. «Конечно, все мы тоже хотим, чтобы с пересечением границы дела обстояли, как у России и Белоруссии. Но для подобного пропускного режима, мы должны быть в составе союзного государства. Пока мы там не состоим…но желаем, чтобы это произошло».

Лидер оккупированного региона также заявил, что проведена большая работа по открытию Сухумского аэропорта. «В следующем году всё будет видно». На вопрос, существует ли шанс, что уже в 2025 году российские туристы из Москвы и Санкт-Петербурга смогут летать в Сухуми напрямую, Бжания ответил: «Да, вполне существует».

