Новые нормативные изменения усложняют процедуру приобретения газового оружия

С 7 июня этого года, если лицо желает приобрести или зарегистрировать газовое оружие, он должен представить в сервисное агентство разрешение соответствующего территориального органа МВД Грузии в зависимости от места хранения или регистрации оружия. Соответствующие изменения уже внесены в приказ министра внутренних дел Грузии «Об утверждении порядка ношения, хранения, перевозки, пересылки и регистрации оружия и боеприпасов, находящихся в пользовании или собственности».

«На основании письменного заявления заинтересованного лица и изучения соответствующих обстоятельств соответствующий территориальный орган Министерства внутренних дел Грузии принимает письменное решение о выдаче согласия или об отказе в выдачи согласия в зависимости от места хранения/регистрация оружия», – поясняют в МВД.

По той же информации, основанием для отказа в выдаче согласия является неявка/отказ лица, вызванного в административное здание полиции, и (или) недопуск уполномоченного лица к месту его жительства/хранения оружия.

Некоторые оппозиционеры и граждане раскритиковали решение МВД, заявив, что власти ограничивают граждан в реализации их права на самооборону и не позволяют им защищать себя во время кампании организованного насилия и репрессий, имевшей место в последнее время.

Леван Самушия из «Лело» заявил: «не удивляйтесь, что скоро МВД и российские власти запретят ношение медицинских масок, а то и использование перцовых баллончиков и ношение для самообороны для защиты от титушек, которые устраивают засады людям у подъездов. Это обычное решение российского режима в российском стиле».

Борис (Челе) Куруа из партии «Гирчи – больше свободы», который является одной из мишеней кампании насилия участников акций протеста и оппозиции, протестующих против закона об иностранных агентах, сказал: «я хотел, чтобы я мог пользоваться самообороной более активно, потому что полиция не смогла защитить один раз, и есть большая вероятность, что она не сможет защитить меня во второй раз. Есть угрозы моему здоровью и уничтожения жизни, и я хотел купить пневматическое оружие, в чем мне необоснованно отказали. Понятно, что сейчас внесли изменения, но тогда, в понедельник, никаких изменений не было. Поэтому они не имели права не удовлетворить мое требование».

