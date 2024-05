Посольство РФ в Великобритании защищает закон об «иноагентах» и обвиняет Лондон в лицемерии

Посольство РФ в Великобритании назвало «абсурдными» заявления министра обороны страны Гранта Шаппса, назвавшего принятый в Тбилиси законопроекта об «иностранных агентах» «вмешательством России в дела Грузии». Посольство выступило в защиту законопроекта, обвинив британского чиновника в лицемерии.

«Интересно, помнят ли британские политики, пытающиеся надавить ныне на Грузию, дабы сохранить на нее влияние, что они сами не так давно ставили себе в заслугу принятие аналогичного местного законодательства об иноагентах, да еще и декларировали при этом трогательную заботу о национальной безопасности Британии. Такое двуличие действительно сложно понять», — говорится в заявлении российской дипмиссии, опубликованном 15 мая.

В посольстве утверждают, что британское законодательство предусматривает «создание так называемой Схемы регистрации иностранного влияния». Согласно законодательству, британцы будут обязаны сообщать о любых договоренностях с зарубежными странами, которые предполагают оказание ими «влияния» на местную политику. Невыполнение этого требования будет являться уголовным преступлением.

Российское посольство рассматривает высказывания британского министра обороны, как «нечистоплотную попытку британских властей использовать миф о «российской угрозе» сугубо в своих интересах. В отличие от Лондона и других западных столиц, наша страна не имеет привычки вмешиваться во внутренние дела суверенных государств».

«В очередной раз призываем британских официальных лиц воздерживаться от безответственных заявлений и прекратить распространять антироссийскую пропаганду и дезинформацию», – говорится в заявлении.

В своем комментарии Sky News 14 мая накануне принятия в Грузии закона об иностранных агентах в ускоренном порядке министр обороны Великобритании заявил, что «это вмешательство России в Грузию, точно так же, как мы видели, безусловно, более агрессивное вмешательство России в Украину. Путин не может не вмешиваться, иногда военным путем, иногда с помощью влияния, в дела других стран, что не хорошо для этого мира, не хорошо для свободы и демократии. Поэтому мы осуждаем это влияние и призываем людей противостоять этому российскому влиянию. Я думаю, им следует это сделать, потому что Путин показал, особенно в Грузии, что он не хороший ни для мира, ни для своих соседей».

