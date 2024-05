Оппозиционные партии подпишут Грузинскую хартию, инициированную президентом Зурабишвили

После объявления 26 мая президентом Грузии Саломе Зурабишвили «Грузинской хартии» в целях разрешения политического кризиса и интеграции в Евросоюз восемь оппозиционных партий уже выразили готовность подписать документ. Этими партиями являются: «Гирчи – больше свободы» и «Дроа», «Единое национальное движение» и «Стратегия Агмашенебели», «Ахали», «Лело за Грузию», «Европейская Грузия», «Республиканская партия» и «Граждане».

Президент Саломе Зурабишвили определила 1 июня окончательным сроком подписания хартии.

В своих заявлениях партии подчеркивают важность Грузинской хартии для пути европейской интеграции Грузии, а также для оппозиционных партий, чтобы они могли выработать общую позицию.

«(Грузинская Хартия) предусматривает соглашение партий об общем видении реформ, необходимых для открытия переговоров с ЕС, и мы подписываем «Грузинскую Хартию», – говорится в заявлении «Гирчи – больше свободы» и «Дроа».

Единое национальное движение заявило, что «цель Хартии состоит в том, чтобы сформировать общее видение прозападных партий относительно шагов, которые необходимо предпринять, и реформ, связанных с вступлением в Европейский Союз». Союзная партия Национального движения «Стратегия Агмашенебели» заявила, что хартия «нацелена на твердую поддержку европейского курса нашей страны, а также на формирование и представление видения прозападных партий».

«Мы считаем, что указанный документ выражает волю абсолютного большинства наших граждан, которая активно фиксируется на улицах столицы Грузии и других городов. Видение президента – это выход из тяжелейшей ситуации, которую Иванишвили и «Грузинская мечта» навязали Грузии», – пишет партия «Ахали» в своем заявлении, – «Сейчас, в этот исторический момент, необходимы подобные совместные усилия президента и прозападных политических сил, чтобы одержать победу над антинациональной и, следовательно, антизападной властью, а затем провести реформы, посредством которых наша Родина вернется к западному курсу и мы достигнем исторической цели грузинского народа – полноправного членства в ЕС».

Еще одна оппозиционная партия «Граждане» заявила о присоединении к хартии. «Для европейского будущего страны, для институционального и демократического развития важно провести фундаментальные реформы. Соответственно, партия «Граждане» разделяет и присоединяется к инициированному президентом плану действий «Грузинская Хартия».

Лидер «Гирчи» Иаго Хвичиа не присоединился к инициативе президента. Хотя он и заявил, что его партия готова участвовать в обсуждениях, он отметил: «на данном этапе документ не будет иметь нашей подписи».

Партии, подписавшие хартию, в случае победы на выборах 26 октября 2024 года обязуются выполнить задачи хартии в ходе весенней сессии и назначить досрочные выборы к осени 2025 года, создав при этом условия для свободных и справедливых выборов. Техническое беспартийное правительство будет представлено президентом.

Материал будет обновляться…

