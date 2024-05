Правовой анализ БДИПЧ/ОБСЕ: Закон об «иноагентах» несовместим с международным правом в области прав человека

30 мая Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ опубликовало срочный правовой анализ недавно принятого в Грузии закона об «иностранных агентах», в котором говорится, что закон «содержит серьезные недостатки, которые делают его несовместимым с международными стандартами в области прав человека и обязательствами страны как государства-члена ОБСЕ, и он должен быть отменен».

БДИПЧ отметило, что определение НПО и СМИ как «организаций, проводящих интересы иностранной силы», только на основании получения иностранного финансирования из-за рубежа противоречит строгим требованиям международного права в области прав человека. В анализе также сравнивается грузинский закон с тремя примерами из других стран, использованными правящей партией для обоснования принятия закона, и отмечается, что при сравнении с американским FARA или австралийским законом об иностранном влиянии принципиальная разница заключается в сфере применения и цели законов.

«Хотя эти законы направлены на обеспечение публичной регистрации частных компаний или некоммерческих организаций, непосредственно участвующих в пропагандистских или лоббистских усилиях от имени иностранного органа власти, они не навешивают ярлык иностранного представителя на все гражданское общество или СМИ только потому, что они получают финансирование из-за рубежа», – отмечает БДИПЧ.

В своем срочном заключении БДИПЧ указывает на «несоблюдение международных стандартов в области прав человека и обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения, в первую очередь права на свободу объединений и свободу выражения мнений, а также других прав, включая право на уважение частной жизни, участие в общественных делах и свободу от дискриминации». В заключении отмечается, что доступ к финансированию, в том числе иностранному, является важнейшим элементом права на свободу объединения, и подчеркивается, что повышение прозрачности само по себе не является законной целью для ограничения права на свободу объединения.

БДИПЧ призывает власти отменить закон и привести законодательство в соответствие с международными стандартами. Оно также предлагает менее интрузивные альтернативы, включая регулирование лоббистской деятельности, обеспечение соблюдения строгих правил финансирования политических партий и избирательных кампаний, а также принятие антикоррупционных или антитеррористических законов для повышения прозрачности и подотчетности процессов принятия государственных решений.

«Несмотря на то, что существует ряд обязательств, которые могут быть наложены на организации гражданского общества и которые оправданы с точки зрения прав человека, они не должны быть направлены конкретно на сектор гражданского общества или предполагать, что все организации гражданского общества, получающие иностранное финансирование, представляют интересы иностранных сил», – говорится в заявлении БДИПЧ.

БДИПЧ выражает готовность оказать содействие властям в поиске законодательных или иных решений, учитывающих реальные проблемы в соответствии с международным правом в области прав человека.

По теме:

This post is also available in: English (Английский)