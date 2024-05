МИД Литвы вызвал посла Грузии в связи с принятием закона об «иноагентах»

МИД Литвы вызвал посла Грузии 29 мая после того, как «Грузинская мечта» преодолела вето президента и окончательно приняла закон об «иностранных агентах», – говорится в заявлении МИД Литвы. В министерстве также заявили, что страна вместе со своими партнерами «рассматривает возможные контрмеры» в ответ на события в Грузии.

В МИД Литвы выразили «глубокое сожаление» по поводу шага правящей партии Грузии и других действий, направленных на запугивание гражданского общества в стране и ограничение его деятельности, добавив, что «эти действия в корне противоречат стремлениям интеграции ЕС и НАТО, что в стране отражено в Конституции».

Помимо закона об «иностранных агентах», в МИД Литвы отмечают, что «в последнее время в стране инициирован ряд других законодательных инициатив, несовместимых с интеграцией в ЕС, также распространяется антизападная пропаганда, а массовые протесты сопровождались кампанией запугивания гражданского общества и насилием против его представителей со стороны властей».

В заявлении Литва подчеркивает важность свободных и справедливых выборов и обещает продолжать «последовательно поддерживать стремление грузинского общества связать будущее страны с ЕС и НАТО».

