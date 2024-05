Грузинские политики комментируют преодоление президентского вето на законопроект об «иноагентах»

Правящее большинство «Грузинской мечты» 28 мая преодолело вето президента на законопроект об «иностранных агентах» и приняло законопроект 84 голосами против 4. Что касается мотивированных замечаний президента, против проголосовали 66 депутатов, за ни одного. Принятие законопроекта Парламентом означает, что до его подписания и вступления в силу осталось всего несколько дней.

«Civil Georgia» предлагает отзывы грузинских политиков о преодолении вето президента и окончательном принятии закона:

Правящая команда

Анри Оханашвили, «Грузинская мечта»: «Мы служим Грузии, нашими семьями, нашим народом, мы служим своей Родине».

Мамука Мдинарадзе, «Грузинская мечта»: «Пожалуй, много лет назад никто не мог предположить, что Грузия сможет принять независимое решение, несмотря на сопротивление такого масштаба! За это я благодарю каждого своего коллегу и, самое главное, грузинский народ. Если бы не их беспрецедентное единство и мудрость, этого бы не произошло! Все друзья должны знать, что наша страна готова только к достойной и настоящей дружбе. Каждый также должен понимать, с насколько гордой страной и народом они имеют дело, и никто никогда не должен пытаться их обмануть или управлять ими посредством агентуры».

Рати Ионатамишвили, «Грузинская мечта»: «У общества есть ответы на все вопросы, и общество имеет очень четко определенную позицию… (принятие закона) не причинит вреда, единственный, кто хочет навредить нашей стране, – это наша радикальная оппозиция… Результаты будут видны в октябре… Конечно, об этом решении мы не пожалеем».

Оппозиция

Мамука Хазарадзе, «Лело за Грузию»: «Акт исторического предательства задокументирован. Это начало конца российского правительства! Грузинский народ не прощает предательства! Пришло время побеждать! Наш путь лежит в Европу».

Тина Бокучава, «Единое национальное движение»: «Сегодня у депутации Иванишвили была последняя возможность не подписывать предательство страны, встать на светлую сторону истории, но и сегодня они не воспользовались этим последним шансом и выбрали рабство между свободой и рабством; Между Россией и Европой была выбрана Россия и тем самым подписались под предательством страны. На мой взгляд, как оппозиционный политик, я чувствую ответственность максимально консолидировать наши силы, потому что перед лицом такого огромного вызова, перед лицом европейского вызова, сегодня главный заказ общества – это единство на оппозиционном фронте наряду с тем, чтобы выдворить российское правительство».

Хатиа Деканоидзе, парламентская оппозиция «Еврооптимисты»: «Обещаю, клянусь, что я, как один человек, один гражданин Грузии, мать, дочь, ваш друг и соратник, сделаю все, чтобы они (Грузинскую мечту) выдворить».

Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели»: «Путь предательства – очень трудный путь, это еще раз свидетельствует о том, что их (Грузинскую мечту) беспокоит совесть, они знают, что совершают неправильный поступок. Они встали на путь предательства, неправильное поручение выполняют… Я не думаю, что люди, находящиеся снаружи (на акции протеста), заслуживают такой власти, поэтому я уверен, что 26 октября… народ победит».

Зураб Джапаридзе, «Гирчи – больше свободы»: «Давайте навсегда покончим с этим историческим позором. 5 месяцев нет более важного дела. Эта страна не обрусеет! В 2030 году в ЕС».

Георгий Гахария, «За Грузию»: ««Грузинская мечта» официально изменила внешнюю политику Грузии, узаконила репрессии против гражданского общества, демократических институтов и независимого мнения. Принятие российского закона выявило неизбежные политические и правовые последствия «Грузинской мечты». Однако это наша страна, которая сталкивается с самыми тяжелыми последствиями, включая потенциальный пересмотр стратегического партнерства с США, блокирование переговоров о вступлении в ЕС, быстрый экономический спад и т. д. Это призыв к более решительной борьбе за европейское будущее Грузии. Грузинский народ уже одержал главную победу и показал миру, что Грузия – это Европа. Мы должны объединить наши усилия, чтобы легитимизировать эту победу на парламентских выборах».

