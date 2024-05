Фотоистория | На фоне массовых протестов Парламент преодолел вето на закон об «иноагентах»

Less than a minute

28 мая участники акции протеста уже с утра начали собираться у здания Парламента, где правящая партия готовилась преодолеть вето президента на закон об «иностранных агентах». Дебаты по закону сопровождались громкими криками протестующих снаружи, которые призывали депутатов от «Грузинской мечты» не менять внешнеполитический курс Грузии путем принятия закона, который подвергся резкой критике со стороны международных партнеров. Однако, несмотря на восьмичасовой протест, Парламент в 19:00 проголосовал за принятие закона, который представляет серьезную угрозу грузинской демократии, СМИ и гражданскому обществу.

Гурам Мурадов от Civil.ge запечатлел памятные моменты акции протеста:

Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

