ПА НАТО: Закон об иностранных агентах должен быть отменен сейчас

26 мая Парламентская ассамблея НАТО опубликовала заявление, призывающее Грузию к немедленной отмене закона об иностранных агентах. ПА НАТО подчеркивает, что «если правительство и парламент хотят продемонстрировать готовность Грузии присоединиться к НАТО в будущем, они должны вернуться на путь демократических реформ и демократической консолидации».

В заявлении говорится: «ПА НАТО по-прежнему твердо привержена суверенитету, территориальной целостности, демократии и стремлению Грузии к вступлению в НАТО. Мы признали Грузию страной-кандидатом при том понимании, что членство в НАТО – это путь, который Грузия и грузинский народ выбрали и закрепили в своей Конституции. Однако в основе альянса НАТО лежат общие демократические ценности, и уважение этих ценностей является необходимым условием для вступления в НАТО».

ПА НАТО подчеркивает, что закон об иностранных агентах «является шагом назад для демократии Грузии и противоречит ее стремлениям и ценностям НАТО, а также ЕС», и если вето президента будет преодолено и закон будет полностью принят, «это нанесет серьезный ущерб свободе слова и объединений и подорвет динамичное гражданское общество и медиа-среду Грузии».

ПА НАТО подчеркивает, что повторным инициированием закона власть Грузии нарушила свое обещание, данное своему народу и международным партнерам, и теперь ответила «неприемлемым насилием» на протесты людей и «предпочло игнорировать четкие и последовательные призывы своих ближайших партнеров», в связи с чем Грузия сейчас стоит на перепутье.

«Если правительство и Парламент хотят продемонстрировать готовность Грузии присоединиться к НАТО в будущем, они должны вернуться на путь демократических реформ и демократической консолидации. Этот закон, на который президент Грузии наложила вето, теперь должен быть отменен», – отмечает ПА НАТО, добавляя: «грузинский народ снова и снова демонстрирует, что он хочет демократическую Грузию – в ЕС и в НАТО. Они мужественно протестовали против этого закона. Мы продолжим поддерживать их, а также их стремления».

Заявление завершается тем, что ассамблея подтверждает свою готовность продолжать диалог с грузинской делегацией, чтобы передать эти твердые сигналы, а также предложить свою полную поддержку европейскому и евроатлантическому пути Грузии.

