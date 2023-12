«Российско-Грузинский деловой советн6» обсудил сотрудничество в сфере туризма

Правительство северокавказской Республики Ингушетия сообщило, что провело заседание в рамках «Российско-Грузинского делового совета», посвященное укреплению туристических и культурных связей между Грузией и Ингушетией. В правительстве Ингушетии 1 декабря сообщили, что на мероприятии собрались представители «органов власти и туристической индустрии обеих стран, включая делегации Минэкономразвития РФ, Национального фонда по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма и других структур». При упоминании участников с российской стороны в информации не упоминается, кто были грузинскими участниками.

Российско-Грузинский деловой совет был создан в феврале 2023 года и наряду с официальными представителями России объединяет также бизнесменов, представляющих грузинскую диаспору в России. По официальным данным, совет возглавляет председатель правления ООО «Инновационная компания RUMB» Юрий Балашов. Компания, основанная в российском городе Дубне в 2019 году, представляет собой небольшую компанию, которая в основном занимается производством навигационного, метеорологического и геодезического оборудования.

«На совете были рассмотрены различные аспекты сотрудничества в сфере туризма, включая развитие инфраструктуры, улучшение сервиса, привлечение инвестиций, продвижение туристических маршрутов и партнерские программы между регионами. Особое внимание уделялось обмену опытом и передовыми практиками в области туризма с целью укрепления культурных связей и увеличения потока туристов», – говорится в сообщении правительства Ингушетии.

«Уверен, что наша сегодняшняя встреча в рамках Российско-Грузинского делового совета станет ключевым шагом к развитию культурного диалога и взаимопонимания между нашими народами», – отметил Российско-Грузинского делового совета Юрий Балашов.

Несмотря на то, что в официальном пресс-релизе правительства Ингушетии эта деталь опущена, согласно распространенному в СМИ фотоматериалу, на встрече также присутствовал глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе.

«26 мая 1994 года в горах Ингушетии (на фото) были расстреляны 8 грузинских рабочих, работающих на строительстве Транскавказской автомобильной дороги. Это была целенаправленная террористическая акция, чтобы помешать строительству новой дороги. Это дорога «дружбы» рано или поздно, вопреки всем нежелающим, все равно построится. P.s. террористическая группа была не ингушская, а с другого региона», – написал Цецхладзе в соцсети в описании фотографии, которая якобы была опубликована 1 декабря и сделана перед мемориалом погибшим рабочим.

В заседании Совета приняли участие высокопоставленные чиновники России. По официальной информации правительства Ингушетии, в мероприятии приняли участие первый вице-премьер Ингушетии Олег Фурсов, председатель Российско-Грузинского делового совета Юрий Балашов (который посетил Грузию в марте 2023 года и лоббировал восстановление прямого авиасообщения между двумя странами, упрощение визового режима для бизнесменов, а также развитие транзитного потенциала Грузии из-за постоянных очередей на КПП Верхний Ларс), вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, заместитель директора Департаментп многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Игорь Максимов, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, президент ТПП Республики Ингушетия Радмила Нальгиева, главный Федеральный инспектор по Республике Ингушетия Виталий Смирнов и другие.

До этого, 19 сентября, во Владикавказе состоялось заседание Российско-Грузинского делового совета. Вице-президент ТПП Владимир Падалко подчеркнул необходимость расширения транспортного сообщения с Грузией и через нее, а местные СМИ заявили, что Грузия становится «мировым логистическим центром».

Развитие инфраструктуры в регионе и, в частности, строительство новой дороги, соединяющей Россию-Грузию, стало темой просочившегося в СМИ в феврале 2023 года телефонного разговора предположительно между председателем Комитета по международным делам Совета Российской Федерации Григория Карасина и специального представителя премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зурабом Абашидзе. Абашидзе подтвердил подлинность аудиозаписи.

