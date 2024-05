НБГ отрицает возобновление денежных переводов из России через попавшую под санкции Unistream

Национальный банк Грузии (НБГ) опроверг информацию о возобновлении возможности перевода денег из России в Грузию через попавшую под санкции российскую платежную систему Unistream, – говорится в информации, предоставленной Национальным банком Грузии «Civil Georgia».

Ранее российское интернет-издание «Вестник Кавказа» со ссылкой на заместителя исполнительного директора компании сообщило, что Unistream возобновила работу в Грузии, что позволяет осуществлять денежные переводы из России в Грузию через эту российскую платежную систему.

«Распространена непроверенная информация о том, что осуществлять денежные переводы из России в Грузию через систему быстрых платежей Unistream по-прежнему возможно. Следует отметить, что ни один из зарегистрированных в Грузии коммерческих банков, микрофинансовых организаций или поставщиков платежных услуг не пользуется услугой быстрых платежей Unistream», – пояснил НБГ.

НБГ напоминает, что Казначейство США включило российскую систему денежных переводов Unistream в список санкционированных лиц с июля прошлого года, после чего ни одно из субъектов, подпадающих под регулирование НБГ, больше не обслуживает упомянутую систему. «Финансовая система находится в полном соответствии с финансовыми санкциями, введенными США, Евросоюзом и Великобританией против Российской Федерации», – отмечает НБГ и добавляет, что «Национальный банк, как регулятор финансового сектора страны, не позволит осуществлять денежные переводы в финансовую систему Грузии через попавшую под санкции компанию».

