Председатель комитета ПА ОБСЕ по правам человека: Сообщения о насилии в Грузии «рассматриваются с озабоченностью»

16 мая председатель Общего комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Люси Потучкова (Чешская Республика) отреагировала на недавние события в Грузии, связанные с законом об «иностранных агентах», заявив, что члены ПА следят за развитием событий в стране и «любые сообщения о запугивании и насилии рассматриваются с обеспокоенностью», – говорится в пресс-релизе ПА ОБСЕ.

Она напомнила о важности соблюдения прав человека и основных свобод как важнейших принципов ОБСЕ и основы свободных и демократических обществ в регионе ОБСЕ, и подчеркнула приверженность ПА ОБСЕ соблюдения этих прав и поддержке свободных и демократических обществ.

Говоря о законе об «иностранных агентах», Потучкова подчеркнула жизненно важную роль, которую играют НПО в обеспечении подотчетности властей и прогресса демократии. «Любое законодательство, которое влияет на пространство для свободной и независимой деятельности гражданского общества, вызывает беспокойство и требует пристального внимания, в том числе со стороны международных партнеров и экспертов», – сказала она, добавив, что «меры, направленные на повышение прозрачности и подотчетности, должны быть сбалансированы с необходимостью защиты независимости и автономии гражданского общества».

В пресс-релизе ПА ОБСЕ также отмечается, что ее президент Пиа Каума, специальный представитель по Южному Кавказу Кари Хенриксен и генеральный секретарь Роберто Монтелла на прошлой неделе провели онлайн-встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе по поводу закона об «иностранных агентах», и подтвердила, что ПА ОБСЕ по-прежнему готова «поддерживать и помогать Грузии в ее усилиях по укреплению демократического управления и защите прав человека».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)