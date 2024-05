Фоторепортаж | Протест против закона об «иноагентах» во время третьего чтения

14 мая, на фоне очередного массового протеста на проспекте Руставели, Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении законопроект об «иностранных агентах».

Граждане собирались на проспекте Руставели с 10:00. Пленарное заседание Парламента началось в 12.00. Спустя несколько часов, когда закон был наконец принят, депутаты правящего большинства покинули здание Парламента в сопровождении правоохранителей. На проспекте Руставели произошла беспрецедентная мобилизация спецназа, несмотря на то, что митинг был мирным.

Полиция задержала десятки граждан. Правоохранители использовали перцовый спрей и грубую силу. Среди задержанных оказались 22-летний Лазаре Григориадиси, недавно вышедший из тюрьмы по помилованию президента, и Давид Кацарава, лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве», жестоко избитый спецназовцами. На видеозаписи видно, как демонстрантов хватают и тащат ко двору Парламента и как их избивает спецназ.

Несмотря на превышение силы со стороны полиции, граждане до позднего вечера оставались на проспекте Руставели, а часть из них двинулась к площади Героев, где полицейский рейд продолжился. Находившиеся с визитом в Грузии председатели комитетов по внешним связям парламентов Литвы, Чехии, Финляндии и Польши, а также председатель комитета по внешним связям Бундестага Германии обратились к участникам митинга на проспекте Руставели и выразили им свою солидарность.

Акция протеста против закона об «иностранных агентах», 14 мая, 2024, Тбилиси. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Протестующие у здания Парламента во время митинга против закона об иноагентах, 14 мая, 2024, Тбилиси. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Фото: Нини Габричидзе/Civil.ge

Фото: Нини Габричидзе/Civil.ge

