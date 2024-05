Из заключения освобожден гражданин Грузии, незаконно задержанный российскими оккупационными силами

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 15 мая, что гражданин Грузии Иване Геркеули, незаконно задержанный российскими оккупационными силами в окрестностях села Ахалубани Горийского муниципалитета, освобожден из заключения и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии.

По заявлению СГБ, в процессе освобождения Иване Геркеули из незаконного заключения был задействован как механизм «горячей линии» при непосредственном участии Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии, так и все соответствующие инструменты, находящиеся в распоряжении центральной власти.

В заявлении также говорится, что «ответственность за все деструктивные действия в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации лежит на оккупационной силе» и что центральная власть вместе с международными партнерами продолжит активную работу по освобождению всех граждан Грузии, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях.

