Декан Кавказского университета заявил, что его уволили за критику Бидзины Иванишвили

Сосо Берикашвили, декан экономического факультета Кавказского университета, написал 14 мая в Facebook, что его уволили с работы за критику основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили из-за «офшорного» закона.

«Утром 29 апреля мне позвонил ректор Кавказского университета Каха Шенгелия и сообщил, что СГБ требует моего увольнения за то, что я «ругался матом на Бидзину (Иванишвили)» (это ложь, я не матерился, я просто подверг его жесткой критике из-за «оффшорного закона», хотя это существенного значения это не имеет)», – написал Берикашвили. По его словам, 7 мая был издан приказ, и он был уволен под предлогом реорганизации.

Ректор Кавказского университета Каха Шенгелия отверг обвинения и отметил, что Берикашвили был «самым слабым деканом Кавказского университета и самым ленивым сотрудником». По его мнению, то, что Берикашвили «позволил себе, это предательство».

«Очень долгое время у меня были с ним сложные отношения только из-за университета, в конце концов я был вынужден уволить его с работы, к сожалению, это совпало со временем, которое он прекрасно использовал», – написал Шемнгелия в Facebook.

Несколько других преподавателей университета, в том числе Леван Бердзенишвили, Давид Кашиашвили, Нико Нергадзе, Нино Робакидзе, Саломе Угулава, Дато Чумбуридзе, Русико Кобахидзе и Леван Мошешвили, покинули свои должности. Они протестовали против решения ректора подписать письмо ректоров 38 вузов, осуждающих студенческий бойкот.

Один из лекторов Нико Нергадзе написал: «Руководство Кавказского университета в последние дни заняло позицию, которая делает для меня невозможным продолжение отношений с ними. Сначала он уволил декана Школы экономики Сосо Берикашвили с работы по политическим мотивам, а затем подписал заявление, против духа которого выступает большое количество студентов и преподавателей».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)