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Ректоры 38 вузов осудили академический бойкот

Civil.ge Send an email 14/05/2024 - 15:45
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Ректоры 38 вузов отреагировали на академический бойкот студентов и профессоров в связи с законом об «иностранных агентах», заявив, что «любой политический процесс должен оставаться за пределами академического пространства» и что «недопустимо, что некоторые представители академического состава отказываются выполнять свои обязанности».

Ректоры подчеркнули, что «фундаментальной основой нашего европейского будущего является образование молодежи в свободной и недискриминационной среде» и что политический процесс «не должен влиять на работу университетов и проведение преподавания и обучения».

Ректоры обвинили профессоров и преподавателей, отказавшихся проводить лекции в рамках продолжающегося протеста против закона об «иностранных агентах», отметив, что их решение «нарушает конституционное право студента» и «напрямую вредит интересам студентов, которые сегодня пропускают курсы лекций».

«Обязанность каждого университета, его профессоров и преподавателей – обеспечить непрерывное проведение образовательного процесса для студентов и создание политической, здоровой и академической образовательной среды в университетских пространствах», – заявили ректоры.

«Если наше намерение – сделать Грузию лучше, то единственный и лучший способ добиться этого – получить качественное образование», – отметили ректоры, добавив, что для них неприемлемо делать политические заявления определенных групп от имени университетов.

Заявление ректоров, которое не подписали несколько ведущих вузов, в том числе ГУ Илии и Свободный университет, вызвало критику, поскольку многие студенты, как и многие их профессора, считают, что важнее бороться за европейское будущее страны на улицах сегодня, чем на сидя лекциях.

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Civil.ge Send an email 14/05/2024 - 15:45
4 1 minute read

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