Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Фотоистория | Продолжающиеся протесты против законопроекта об «иноагентах» у Парламента

Civil.ge Send an email 13/05/2024 - 07:55
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12 мая в 22:00 протестующие снова собрались на проспекте Руставели, чтобы провести ночь у Парламента Грузии, поскольку правящая партия «Грузинская мечта» планирует продвинуть закон об «иностранных агентах» на комитетских слушаниях в третьем 13 мая, несмотря на беспрецедентное внутреннее и международное давление.

Протестующие планируют оставаться, несмотря на дождливую и ветреную погоду, всю ночь до утра, когда ожидается прибытие депутатов от правящей партии на слушания в Юридическом комитете, назначенные на 9 часов утра.

Около 6 часов утра полиция начала массовую мобилизацию своих сил возле Парламента с применением водометов, полностью разогнав мирных демонстрантов у подъездов здания Парламента.

  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Полиция мобилизовалась на улице Читадзе, за зданием парламента. Гурам Мурадов/Civil.ge
  • На площади Свободы мобилизованы полиция и водометы. Гиги Кобахидзе/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
  • Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

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Civil.ge Send an email 13/05/2024 - 07:55
1 1 minute read

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