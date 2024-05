29 конгрессменов США угрожают санкциями, если законопроект об «иноагентах» не будет отозван

29 членов Палаты представителей США 10 мая направили строгое письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, в котором призывают власти страны отозвать законопроект об «иностранных агентах». «Если закон не будет отозван, мы присоединимся к нашим коллегам в Сенате и поддержим фундаментальное изменение политики США в отношении Грузии, включая пересмотр финансовой помощи США, расширение визового запрета и финансовых санкций против тех лиц, кто подрывает демократическое развитие Грузии», – говорится в совместном письме.

Конгрессмены подчеркивают, что власти Грузии стоят перед выбором: прислушаться к голосу грузинского народа или двигаться к «авторитаризму российского образца». «Мы четко даем понять, что выбор последнего пути заставит США фундаментально переосмыслить характер наших отношений», – заявили конгрессмены.

В письме конгрессмены выражают «серьезную обеспокоенность» по поводу повторного инициирования законопроекта, подчеркивая, что он «фундаментально противоречит заявленному стремлению вашей администрации к дальнейшей интеграции в трансатлантическое сообщество, а также Хартии США и Грузии о стратегическом партнерстве 2009 года», которую Тбилиси и Вашингтоном подписали в 2008 году через несколько месяцев после российского вторжения в Грузию.

Американские законодатели заявляют, что прямой целью законопроекта об «иностранных агентах» является контроль над партнерами, которые десятилетиями работали вместе с грузинским народом в поддержку трансатлантической интеграции. «Проще говоря, принятие этого законопроекта подрывает волю грузинского народа, который видит свое будущее на Западе».

В письме конгрессмены отвергают мнение о том, что законопроект был создан по образцу законодательства США, и вместо этого проводят параллели между российским законом 2012 года и грузинским законопроектом об «иностранных агентах». В письме подчеркивается, что российский закон был принят также под предлогом «прозрачности», который Путин впоследствии использовал против своих оппонентов, что в итоге привело к установлению «авторитаризма советского образца». «Мы верим, что народ Грузии заслуживает и хочет лучшего, более демократического будущего. Принятие этого закона позволяет распространить вредное влияние России в Грузии», – говорится в письме.

Конгрессмены также обращают внимание на риторику вокруг законопроекта, заявляя, что он вызывает глубокую поляризацию. В этом контексте они вспоминают обращение почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили от 29 апреля на митинге своих сторонников и подчеркивают его обещание «наказать» оппонентов.

«Г-н Иванишвили указал, что США и наши партнеры в Европе пытаются подорвать суверенитет Грузии, несмотря на то, что мы твердо поддерживаем суверенитет вашей страны со дня независимости», – заявили конгрессмены. Они осудили «оскорбительные и жестокие высказывания» Иванишвили.

Согласно письму, обеспокоенность членов Конгресса усугубилась реакцией властей Грузии на мирные протесты. «Нам известно о десятках протестующих, в том числе американских граждан, которые были похищены на улице и избиты полицией. На прошлой неделе на улицах Тбилиси спецназ избил председателя оппозиционной партии, который также является активным депутатом вашего Парламента».

