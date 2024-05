Нордические и балтийские страны: закон об иноагентах «несовместим с европейскими нормами и ценностями»

10 мая нордические и балтийские страны— Финляндия, Швеция, Норвегия, Исландия, Дания, Эстония, Латвия и Литва — опубликовали совместное заявление, согласно которому законопроект об «иностранных агентах» «несовместим с европейскими нормами и ценностями». «В случае принятия закон может быть использован для того, чтобы заставить замолчать СМИ и организации гражданского общества, которые играют жизненно важную роль в оказании помощи Грузии на пути к членству в ЕС». В заявлении содержится призыв к властям Грузии отозвать законопроект.

В заявлении говорится, что, несмотря на то, что, предоставив статус страны-кандидата в члены ЕС в декабре прошлого года, Евросоюз показал, что поддерживает чаяния грузинского народа, и дал Грузии четкий путь для начала переговоров о вступлении, недавно «власти Грузии выбрали тревожную траекторию, которая мешает Грузии попасть в европейское будущее». В заявлении также говорится, что заявления властей Грузии о схожести грузинского законопроекта с законопроектом ЕС «безосновательны и вызывают растерянность».

«Стремление к вступлению в Евросоюз – это суверенный выбор Грузии и ее народа. В случае желания присоединиться к ЕС ответственность за выполнение предварительных условий возлагается на власти Грузии», – говорится в заявлении, – «Статус кандидата в члены ЕС был предоставлен Грузии на основании соглашения о выполнении 9 шагов. На данном этапе власти Грузии не добились прогресса в выполнении упомянутых шагов».

В этом контексте в заявлении подчеркивается, что «антизападная риторика властей Грузии ставит под серьезную угрозу европейский выбор Грузии».

«У нас есть сильное желание увидеть успех Грузии на ее европейском и евроатлантическом пути, поскольку это желание подавляющего большинства грузинского народа. Надеемся, что власть Грузии воспользуется этим историческим окном возможностей, созданным усилившимся процессом расширения ЕС, и вернется к курсу на вступление в ЕС», – говорится в заявлении.

