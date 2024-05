Во время шествия на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси были задержаны 11 человек

11 человек были задержаны 9 мая на проспекте Чавчавадзе, где полиция столкнулась с участниками акции протеста после ареста военного блогера и активиста Учи Абашидзе. Об этом «Civil Georgia» сообщили в МВД. Пять из них были выпущены под расписку.

По информации МВД, расследование ведется по факту административного правонарушения по статьям 166 и 173, под которыми подразумевается мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

В ночь с 9 на 10 мая полиция задержала нескольких протестующих на проспекте Чавчавадзе. Распространяющиеся видеоролики показывают, как протестующих, в том числе женщин, затаскивают насильно в полицейские автомобили.

Той же ночью в Тбилиси агрессивно настроенные группы избили двух оппозиционных политиков. До этого, 8 мая, физическому нападению подверглись трое оппозиционных политиков и гражданский активист. В МВД пока не сообщили, начато ли расследование в отношении виновных в нападениях.

