Бывший посол Грузии во Франции призывает власти отозвать законопроект об «иноагентах»

Подавший в отставку посол Грузии во Франции и Монако Гоча Джавахишвили в интервью французскому изданию Le Monde призвал власти Грузии отозвать законопроект об «иностранных агентах».

Джавахишвили заявил, что его решение уйти в отставку было вопросом «достоинства» и что он больше не может нести европейский посыл страны на фоне повторного инициирования закона об «агентах». Он также заявил, что не исключает, что другие дипломаты последуют его примеру и покинут свои должности. По его словам, невозможно терпеть процессы, которые развернулись после возобновления законопроекта, в том числе рост жесткой критики со стороны Брюсселя и похвалы Москвы в адрес властей Грузии.

«Отставка была вопросом принципа и достоинства»

Говоря о мотивах отставки, Джавахишвили заявил, что «это вопрос принципа и достоинства». Отметив, что он не хочет ввязываться во внутриполитические дебаты и не пытается «набрать очки у оппозиции», а также что как публичный служащий «не поддерживает ни одну политическую партию», бывший посол положительно оценил «динамичность» гражданского общества Грузии и не согласился с планами называть их «иностранными агентами».

Бывший посол заявил, что свое несогласие с этим законопроектом он выражал еще в 2023 году, когда он был впервые инициирован в Парламенте Грузии. Ситуация после его повторного инициирования в 2024 году, по его словам, «не позволила мне нести европейское послание моей страны». «Я боялся показаться лицемером, а потому не мог себе представить, что смогу продолжать исполнять свои обязанности», – добавил он.

По словам Джавахишвили, он подал заявление об отставке в МИД 17 апреля, когда Парламент принял законопроект в первом чтении.

Уйдут ли в отставку другие дипломаты?

Хотя бывший посол и заявил, что не обсуждал вопрос отставки со своими коллегами, он отметил, что считает, что большинство из них «настроены глубоко проевропейски». Он не исключил, что его пример может побудить других уйти в отставку, хотя и отметил, что уходить в отставку он не собирался.

«Каждый примет решение об отставке по своей совести», – добавил он.

Почему инициировала «Грузинская мечта» заново спорный законопроект?

Решение правящей партии вновь инициировать законопроект об «иностранных агентах» непонятно для Джавахишвили, который считает, что без него «Грузинская мечта» «без проблем выиграла бы» октябрьские парламентские выборы, как он полагает, в условиях «разрозненной оппозиции». Однако он считает это решение еще более непонятным, если принять во внимание стремление Грузии вступить в Евросоюз.

«Сегодня наши европейские друзья нас критикуют, а Москва нас хвалит. Для меня это невыносимо», – сказал он, добавив: «не понимаю, как мы можем дружить со страной, которая оккупирует 20% нашей территории».

Однако, по его словам, он не верит, что правительство является пророссийским «до той степени, чтобы передать суверенитет страны России». Бывший посол сказал: «это стратегическая осмотрительность, направленная, по мнению правительства, на защиту мира и нашей и без того хрупкой экономики». Однако Джавахишвили не считает, что стоило выбирать такую ​​политику.

За решением Гочи Джавахишвили уйти с поста посла Грузии во Франции и Монако последовали резкие заявления министра иностранных дел Илии Дарчиашвили и министра культуры Теи Цулукиани, которые оценили решение Джавахишвили как «оскорбительное».

This post is also available in: English (Английский)