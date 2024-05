Министры ИД и культуры раскритиковали заявление посла Грузии во Франции о его отставке

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и министр культуры Теа Цулукиани 10 мая отреагировали на решение посла Грузии во Франции Гочи Джавахишвили уйти в отставку в связи с повторным инициированием законопроекта об «иностранных агентах».

Оба министра считают заявление бывшего посла об отставке «оскорбительным». По словам министра иностранных дел, посол оскорбил государство, МИД и «каждого уважаемого дипломата, который верно служит интересам грузинского государства».

Дарчиашвили пишет, что Джавахишвили, как бывший посол в одном из ведущих европейских государств, «должен лучше всех понимать, какие усилия мы предприняли в этот период для обеспечения европейского будущего Грузии». По его словам, «эта страна обязательно станет достойным и полноценным членом европейской семьи. А Гоча Джавахишвили, к сожалению, по собственному решению упустил возможность участвовать в этом деле».

Министр культуры Теа Цулукиани опубликовала более жесткое заявление, в котором осудила решение бывшего посла и обвинила его в «примитивном европеизме».

«Что мне интересно, так это то, что он и его единомышленники думают, что они самые европейские, более того – сами являются Европой или беременны Европой и, главное, столько прожили в Европе (на основании решения «плохого» правительства и за счет собственного народа), что они не только стали носителями европейских ценностей, но и эти ценности начали течь в их жилах вместе с кровью. Забурлила, зашевелилась и превратилось в ту голубую жидкость, первенство которой проповедовалось в прошлом», – говорит министр культуры.

«Мы видим, что Грузия сталкивается одновременно со многими угрозами, и эти угрозы исходят со всех (!) сторон. А вы живете во вредной иллюзии и утверждаете, что государство должно закрывать глаза на некоторые угрозы и вести себя как этот… посол. Потому что нас похвалят. Это не наш выбор. Наш путь сложнее. Для некоторых идти по этому сложному пути утомительно», – пишет Теа Цулукиани.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)