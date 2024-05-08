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Еще два грузинских бойца погибли в Украине

Civil.ge Send an email 08/05/2024 - 16:05
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В ходе боев в Украине погибли еще двое грузинских бойцов – Давид Гогадзе и Бесо Ломидзе, сообщает грузинское боевое подразделение «Черный орел». В МИД Грузии подтвердили информацию об этом корреспонденту «Civil Georgia».

Оба они были бойцами «Черного орла» и погибли в результате боев в направлении Авдеевки.

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в боях против России погибло 50 граждан Грузии.

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Civil.ge Send an email 08/05/2024 - 16:05
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