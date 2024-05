Еще два грузинских бойца погибли в Украине

Less than a minute

В ходе боев в Украине погибли еще двое грузинских бойцов – Давид Гогадзе и Бесо Ломидзе, сообщает грузинское боевое подразделение «Черный орел». В МИД Грузии подтвердили информацию об этом корреспонденту «Civil Georgia».

Оба они были бойцами «Черного орла» и погибли в результате боев в направлении Авдеевки.

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в боях против России погибло 50 граждан Грузии.

