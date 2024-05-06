Источник: Rand Corporation
Новости

Еще один грузинский боец ​​погиб в Украине

Civil.ge Send an email 06/05/2024 - 21:06
9 Less than a minute

Еще один грузинский боец ​​Сосо Гугуташвили погиб во время боев в Украине, сообщило грузинское боевое подразделение «Черный орел». В МИД Грузии «Civil Georgia» подтвердили информацию о произошедшем.

Гугуташвили был бойцом «Черного орла» и погиб в ходе боевых действий в направлении Авдеевки.

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в боях против России погибли 48 граждан Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 06/05/2024 - 21:06
9 Less than a minute

მსგავსი/Related

Президент Зурабишвили наложила вето на спорный закон «Грузинской мечты» об «офшорах»

03/05/2024 - 20:30

МИД Грузии отвечает на критику со стороны Франции и говорит о «жестоких» методах французских правоохранителей

03/05/2024 - 18:54

Верховный комиссар ООН обеспокоен применением непропорциональной силы против демонстрантов

03/05/2024 - 18:15

За разгоном акции протеста полицией в Тбилиси последовала международная реакция

03/05/2024 - 17:15
Back to top button