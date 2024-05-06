Еще один грузинский боец ​​погиб в Украине

Еще один грузинский боец ​​Сосо Гугуташвили погиб во время боев в Украине, сообщило грузинское боевое подразделение «Черный орел». В МИД Грузии «Civil Georgia» подтвердили информацию о произошедшем.

Гугуташвили был бойцом «Черного орла» и погиб в ходе боевых действий в направлении Авдеевки.

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в боях против России погибли 48 граждан Грузии.

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