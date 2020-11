MONEYVAL: Грузии необходимо активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мероприятий в рамках борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) опубликовал доклад, в котором призвал власти Грузии активизировать свои усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе посредством выявления и расследования таких случаев, усиления надзора и регулирования в секторах высокого риска.

MONEYVAL заявляет, что игорный бизнес представляет собой наиболее серьезные риски отмывания денег и финансирования терроризма в стране, и отмечает, что Министерство финансов не осуществляет надлежащий надзор за казино, а технические недостатки в требованиях к лицензированию казино серьезно ограничивают их эффективность в том, чтобы помешать криминалам и их сообщникам в контроле и управлении казино.

Согласно докладу, хотя Грузия хорошо понимает риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, они нуждаются в дальнейшем анализе в таких сферах, как использование наличных денег в экономике, сектор недвижимости, деятельность юридических лиц и некоммерческих организаций, а также отмывание денег на основе торговли и финансирование терроризма.

Что касается других недостатков, в докладе говорится, что правоохранительные органы, которые расследуют дела об отмывании денег или финансировании терроризма, существенно ограничены в получении соответствующей информации от Службы финансового мониторинга.

В частности, в докладе о финансировании терроризма говорится, что, хотя Грузия сократила задержки в реализации целевых финансовых санкций ООН, это еще не соответствует понятию немедленного введения санкций. «Несмотря на то, что были осуждены лица за терроризм и финансирование терроризма, Грузия не указала ни одного террориста или террористическую организацию в течение периода оценки», — говорится в докладе.

