Фотоистория | Протестующие против российского закона вместе празднуют Пасху

После нескольких недель неустанных протестов против закона об «иностранных агентах» протестующие собрались, чтобы отпраздновать Пасху в церкви Кашуети на проспекте Руставели, прямо через проспект от здания Парламента, принося с собой по традиции крашенные яйца и пасхальные куличи.

Поскольку Пасха – особенный день для страны, где большинство населения являются православными христианами, многие из них обычно покидают столицу и едут в регионы, чтобы провести время со своими близкими и посетить кладбища своих покойных родственников. Но в этом году многие из них остались в Тбилиси и решили вместе отметить праздник как продолжение демонстрации единства против спорного закона, угрожающего европейскому будущему страны.

Будучи свидетелем почти всех самых бурных событий и поворотных моментов в Грузии, Церковь Кашуети и на этот раз оказалась в эпицентре самого мирного собрания стремящейся в Европу нации по этому особому религиозному случаю. Протестующие, большинство из которых молодые люди, всю ночь несли пасхальное бдение. Они зажгли свечи, пели православные песнопения и национальные песни, создав на проспекте Руставели очень воодушевляющую атмосферу. Они также предлагали пасхальные яйца и куличи полицейским, находившимся поблизости от их собрания.

Граждане празднуют Пасху в церкви Кашуети; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Граждане празднуют Пасху в церкви Кашуети; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Пасхальное бдение; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

«С большой любовью грузинским героям от Батуми», – гласит баннер; Граждане отмечают Пасху; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Проспект Руставели; Граждане празднуют Пасху; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Граждане возле церкви Кашуети празднуют Пасху; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Граждане возле церкви Кашуети празднуют Пасху; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Граждане с флагами ЕС празднуют Пасху; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

«Христос воскресе», надпись на здании Парламента во время пасхального бдения; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

