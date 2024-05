Ираклий Кобахидзе и Шарль Мишель провели телефонный разговор

3 мая состоялся телефонный разговор между президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Президент Европейского совета написал, что обсудил последние события в Грузии и еще раз выразил «полную поддержку Евросоюза всем грузинам, которые ставят европейское будущее своей страны на первое место». По словам Мишеля, «необходимо принять во внимание призыв граждан Грузии к открытому демократическому и плюралистическому обществу». Он подчеркнул, что «активные дебаты являются краеугольным камнем, и сейчас необходим реальный диалог». Подчеркнув, что «будущее Грузии – в ЕС», он призвал грузин: «не упустите этот исторический шанс».

Что касается заявления, обнародованного Ираклием Кобахидзе по поводу того же разговора, в нем отмечается, что в разговоре с Шарлем Мишелем он выразил «сожаление по поводу того, что, несмотря на многочисленные предложения, партнеры уклоняются от предметного обсуждения законопроекта о прозрачности».

«Кроме того, я отметил, что до сих пор мы не услышали никаких аргументов против указанного законопроекта, единственной целью которого является обеспечение прозрачности и подотчетности соответствующих организаций перед грузинским обществом», – говорит Кобахидзе.

Премьер-министр отмечает, что в ходе беседы с президентом Европейского совета он подчеркнул тот факт, что «организации, финансируемые из-за рубежа, активно участвовали в двух попытках организовать революцию в Грузии в 2020-2023 годах». Он также пишет, что принятие закона о прозрачности является «необходимым условием для реализации главной рекомендации Евросоюза – обеспечения т.н. деполяризации».

