Юридический комитет Парламента рассматривает законопроект об «иноагентах» во втором чтении

В Юридическом комитете Парламента Грузии проходит обсуждение законопроекта об «иностранных агентах» во втором чтении. Председатель комитета использовал свои полномочия, чтобы ограничить комментарии представителям оппозиции. По причине «нарушения» Регламента председатель комитета выдворил из зала шестерых оппозиционных депутатов, в том числе Георгия Вашадзе, Левана Бежашвили, Тамар Кордзаия, Саломе Самадашвили, Тамар Чарквиани и Кетеван Туразашвили.

СМИ, за исключением телекомпаний, по-прежнему запрещен вход в Парламент. После слушаний в комитете законопроект, предположительно, будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании завтра.

Слушания проходят за несколько часов до запланированного «Грузинской мечтой» митинга в поддержку законопроекта, который запланирован на 18:00 перед зданием Парламента. По сообщениям, правящая партия мобилизует сторонников, в основном сотрудников публичных служб, для участия в митинге по всей стране.

«Российское правительство (имеется в виду власть «Грузинской мечты») не хочет, чтобы правда была услышана даже людьми, которых привезут на митинг. Правда в том, что принятие этого закона не только помешает Грузии начать какие-либо переговоры с ЕС, но если этот закон будет принят, безвизовый режим (с ЕС) будет отменен», – заявила депутат Саломе Самадашвили от партии «Лело».

