На резолюцию Европарламента последовали реакции грузинских политиков

Европарламент принял 25 апреля резолюцию, осуждающую инициированный повторно «Грузинской мечтой» законопроект об «иностранных агентах». Резолюцию поддержали 425 депутатов Европарламента, 25 проголосовали против, 30 воздержались. Резолюция представляет собой сокращенную версию пяти проектов резолюции, представленных депутатами Европарламента 22 апреля, и включает пять поправок, в том числе по поводу введения санкций против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и отзыва конституционных поправок против ЛГБТК+, инициированных правящей партией.

«Civil Georgia» предлагает комментарии грузинских политиков на резолюцию Европарламента:

Правящая команда

Шалва Папуашвили, председатель Парламента: «Эта резолюция является политической декларацией, не имеющей юридической силы. Сила этой пустой бумажки в отношении Грузии подтверждалась не раз… Это не первая подобная декларация, это уже четвертая. Как и предыдущие три декларации не имели никакой цены для нашей страны, в том числе и для Евросоюза, эта декларация будет такой же. Это печальная история для архивов Европарламента».

Мамука Мдинарадзе, «Грузинская мечта»: «Появление в резолюции записи о либерализации визового режима, т.е. темы, по которой любое решение (даже инициирование такого вопроса) требует консенсуса, т.е. согласия всех двадцати семи государств, это очередное мошенничество и пустой шантаж со стороны депутатов-инициаторов и не более того! Ничего уже не говорю о том, что невозможно даже начать процедуру, потому что для этого нужна правовая основа, а этой основой не может быть заказная и тысячекратно обесцененная резолюция, не имеющая никакой силы! Короче говоря, либерализации визового режима ничто не может грозить! При этом резолюция касается требования ввести санкции против Бидзины Иванишвили и освободить Михаила Саакашвили, а также отзыва законопроектов о прозрачности и о семейных ценностях! Это значит, что сегодняшняя резолюция Европарламента открыто поддерживает зло, непрозрачность, пропаганду нетрадиционного образа жизни, и это не имеет ничего общего с Европой или европейскостью, и это абсолютно аморально и категорически неприемлемо для грузинского общества!».

Каха Каладзе, «Грузинская мечта», мэр Тбилиси: «Мы стали свидетелями еще одного позорного факта… Никто не занимается такой дискредитацией европейского будущего и Евросоюза, как некоторые европейские парламентарии. Я бы назвал упомянутую резолюцию позорной… Посмотрите, какие резолюции принимали, эти резолюции не имеют никакой ценности… То, что мы слышим сегодня в этих резолюциях, заявлениях… очень далеко от демократии и демократических ценностей».

Оппозиция

Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели»: «После резолюции Европарламента мы столкнулись с тяжелейшей реальностью. По сути, все труды, которые есть у грузинского народа, разных поколений, выброшены в воду… Вы же видите, что российское законодательство и Евросоюз несовместимы друг с другом… Что вы скажите своим детям, членам семьи, нашей истории, настоящему и будущему, что… вы выбрали путь, который не является выбором грузинского народа, что вы пошли против воли граждан Грузии? Подумайте, к чему этот человек (Бидзина Иванишвили) вынуждает вас и заставляет делать, просто подумайте, в какое положение вы ставите страну… Поверьте, отступать в этом случае действительно не стыдно».

Мамука Хазарадзе, «Лело за Грузию»: «Либо Евросоюз, либо Грузия в путинской России – Бидзина (Иванишвили) поставил нас перед этим выбором. Нужна полная мобилизация, чтобы спасти исторический выбор страны».

Зураб Чиаберашвили, «Единое национальное движение»: «Когда принимали эту резолюцию, депутаты Европарламента в первую очередь беспокоились о том, что вместо того, чтобы говорить об успешных реформах Грузии… им приходится заниматься огромными проблемами, которые «Грузинское мечта» создает для грузинского народа. В резолюции действительно написано, что переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз не могут быть открыты до тех пор, пока этот российский закон не будет отозван. Это огромная угроза для нашей страны».

Материал будет обновляться…

