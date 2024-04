В преддверии решающего голосования ГПЦ одобряет политику правящей партии

В заявлении, опубликованном поздно вечером 27 апреля, Патриархия Грузинской Православной Церкви (ГПЦ) выразила поддержку политическим инициативам правящей партии, направленным на ограничение деятельности гражданского общества и ЛГБТК+ сообщества. Это заявление предшествует второму чтению В Парламенте законопроекта об «иностранных агентах».

В заявлении говорится, что последние события в стране являются «отражением важнейших глобальных геополитических изменений», и что «по совокупности причин мы сегодня не имеем права совершать ошибки».

Отмечая, что прогресс Грузии должен основываться на словах: «Отчество, язык, вера», Патриархия заявляет, что «факты и аргументы заменены восприятием, созданным СМИ и социальными сетями, альтернативной реальностью». В заявлении подчеркивается, что «нельзя допускать поспешных, эмоциональных действий, способных нарушить стабильность и мир», и содержится призыв к «углубленному обсуждению и здоровой дискуссии».

«Церковь всегда была и будет болельщицей и сторонником искренних инициатив и стремлений наших детей, особенно когда речь идет о судьбе страны, хотя нельзя забывать, что вовлечение молодежи и взрослых в эти политические процессы еще раз демонстрируют, с насколько щекотливыми и жизненно важными вопросами имеем дело. «Использование здорового активизма и патриотического духа следующего поколения для продвижения определенных политических интересов и вредной идеологии будет вредным для всех», – говорится в заявлении.

По заявлению Патриархии, власть «четко заявляет», что его политическим вектором, как и стремлением значительной части населения Грузии, является европейская интеграция, которую поддерживает и Церковь. «Однако фактом является то, что на протяжении многих лет кампания по дискредитации Церкви проводилась неправительственными организациями и телеканалами, финансируемыми из-за границы, и это делалось параллельно с растущей тенденцией пропаганды ЛГБТ-образа жизни и греха», – говорится в сообщении.

«Навязывание населению Грузии чужих, необычных и опасных идеологий усиливает процесс поляризации в обществе. Мы ни от кого не ждем помощи в идеологических вопросах, у нас и нет такой необходимости. Отмечаем, что власть четко встала на путь защиты традиционных ценностей», – говорят в Патриархии.

Далее она критикует резолюцию, принятую Европарламентом, и заявляет, что «запись в резолюции о том, что в грузинском государстве недопустимо принимать закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ среди подростков, представляет собой давление на ценности, признанные большинством населения страны».

В конце заявления Патриархия заявляет: «Грузинская Церковь считает главным приоритетом укрепление слова Господня среди населения Грузии. Мы хотим защитить наши традиции, святость семьи и ее значение, сохранить грузинскую культуру, стремимся жить в едином государстве с нашими осетинскими и абхазскими братьями, воздерживаться от вмешательства в любой конфликт в условиях сложнейших политических процессов в мире, и мирно сосуществовать внутри страны, все это невозможно без полноценной государственной независимости».

