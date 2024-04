Архиепископ Зенон Иараджули: законопроект об «иноагентах» создает угрозу стигматизации

Архиепископ Дманисский и Агарак-Таширский ГПЦ Зенон Иараджули 24 апреля опубликовал заявление по поводу повторного инициирования законопроекта об «иностранных агентах», подчеркнув, что в случае принятия законопроекта он будет распространяться и на непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц, учрежденных Грузинской Православной Церковью, и что законопроект содержит опасность стигматизации индивидуальных лиц организаций, что является нарушением не только Конституции, но и христианских ценностей.

В заявлении говорится, что нормы законопроекта распространяются как полностью на неправительственный сектор, также и на непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц, учрежденных ГПЦ, поскольку согласно определению статьи 2 Общего административного кодекса ГПЦ не является административным органом.

Архиепископ подчеркивает, что Грузинскую церковь не следует называть «организацией, проводящей интересы иностранной силы», поскольку «в Конституционном соглашении подчеркивается, что Церковь, как юридическое лицо публичного права, должна соблюдать юридические обязательства, взятые на себя перед государством и его населением. Недопустимо, чтобы Церковь сама по себе создавала условия, противоречащие безопасности общества и государства. Сама по себе Церковь не может создать юридическое лицо, содержащее антигосударственный риск, тем более, что она признана государством, как формирователь национального мировоззрения и ценностей».

В заявлении говорится, что в случае принятия закон нарушит Конституцию Грузии и «будет представлять угрозу институциональной стигматизации Церкви. Как государство не может быть учредителем организации, «проводящей интересы иностранной силы», так и Церковь не может быть учредителем организации, «проводящей интересы иностранной силы».

Архиепископ Зенон ставит под сомнение необходимость инициированного законопроекта и заявляет, что уже существуют институты, контролирующие финансовую деятельность организаций. Он также подчеркнул опасность, создаваемую Россией, и заявил, что «опасность представляют те страны, которые признали самопровозглашенные «государства» суверенными на оккупированных Россией территориях Грузии». По его словам, «если мы хотим избежать ожидаемых угроз со стороны иностранного влияния и организаций, проводящих интересы иностранной силы, в преамбуле законопроекта следует указать территорию, оккупированную у государства Грузия, какие страны представляют угрозу и, соответственно, финансирование, получаемое от этих стран, должно быть поставлено под соответствующую прозрачность и контроль».

«Резко негативная реакция общественности в течение длительного периода однозначно, однозначно негативная оценка соответствующих институтов Евросоюза должны стать достаточным аргументом для того, чтобы законодательный орган страны мог ответить на жизненно важном для страны пути евроинтеграции вопрос: какая польза государству Грузия, для его безопасности от игнорирования призыва к европейскому единству?», – говорится в заявлении.

Архиепископ заявляет, что «категорически недопустимо в цивилизованном мире, особенно на государственном законодательном уровне, легализовать условия социальной стигматизации», поскольку стигматизированный человек сталкивается с такими социально-психологическими проблемами, которые могут оказаться роковыми для жизни. «Стигматизация по своей сути несовместима с правовой средой и неприемлема для развитого общества», – говорится в заявлении.

«Содержание законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» и представленная регистрационная формулировка создают опасность стигматизации граждан и неправительственных организаций, институций (в том числе церковных)», – добавил архиепископ.

В начале 2000-х годов архиепископ Зенон сыграл важную роль в заключении Конституционного соглашения между государством и Грузинской Православной Церковью. Однако позже он был маргинализирован из церковной политики.

