Бывшая журналистка телевидения Аджарии выиграла суд против телекомпании

Бывшая ведущая главного информационного выпуска Телевидения Аджарии Общественного вещателя, а ныне ведущая телекомпании «Формула» теона Бакуридзе заявила 26 апреля, что Кутаисский апелляционный суд признал недействительным приказ бывшего директора Телевидения Аджарии Георгия Кохреидзе о ее увольнении.

Теона Бакуридзе была уволена с должности ведущей главной ежедневной информационной программы Телевидения Аджарии Общественного вещателя в марте 2020 года на основании приказа директора. Кохреидзе обвинил ее в «явном грубом нарушении» условий трудового распорядка. В частности, в приказе говорилось, что 6 марта 2020 года в начале рабочего дня Бакуридзе обратилась к руководителю Информационной службы Георгию Абазадзе с «оскорбительными и унизительными» словами и препятствовала ему в исполнении своих служебных обязанностей.

Бакуридзе написала на своей странице в социальной сети: «система, против которой мы выступали, уже тогда знала, что мое увольнение незаконно, но им нужно было время, которое они выиграли – 4 года. Им нужно было отстранить нас от редакционной политики».

«Мы и тогда знали, что главной целью властей (Грузинской) мечты было изменение редакционной политики Телевидения Аджарии. Вы можете посмотреть хоть один выпуск и убедитесь в этом», – написала журналистка.

По ее словам, суд обязал телекомпанию выплатить компенсацию в виде шестимесячной зарплаты, а дискриминационная часть иска не была удовлетворена, и, по словам Бакуридзе, спор будет продолжаться.

