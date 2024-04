Тбилисский городской суд оштрафовал участников акции протеста против законопроекта об «иноагентах»

Судья Тбилисского городского суда Коба Чагунава наложил штраф в размере от 2200 до 2500 лари на братьев-активистов Сандро и Гигу Джохадзе, участника акции протеста Отара Мурвелашвили и нескольких членов оппозиционной партии, которые были задержаны во время акции протеста против законопроекта об «иностранных агентах». Их признали виновными в нарушении статей 173 (неподчинение законному требованию сотрудника полиции) и 166 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.

В Ассоциации молодых юристов Грузии подтвердили «Civil Georgia», что суд наложил штраф в размере 2200 лари на 18-летнего Сандро Джохадзе, ученика публичной школы. В беседе с «Нетгазети» Сандро Джохадзе заявил, что в качестве свидетелей на суде присутствовали только двое полицейских, и несмотря на то, что у него было четверо свидетелей и видеозапись, где видно, что этих полицейских даже рядом не было, судья принял такое решение, как хотели в МВД.

Сандро и его брат Гига Джохадзе утверждают, что во время задержания они подверглись физическому насилию. Сотрудник «Центра Чавчавадзе» Гига Джохадзе был оштрафован на 2500 лари. Защитник интересов братьев, адвокат Джано Чкадуа из АМЮГ заявил в разговоре с «Нетгазет»и, что в обоих случаях свидетели дали суду ложные показания и что видеозапись полицейского больше поддержала доводы братьев, чем свидетелей.

Еще один участник акции протеста Отар Мурвелашвили был оштрафован на 2300 лари за нарушение тех же статей Кодекса об административных правонарушениях.

Что касается Ираклия Купрадзе, одного из лидеров партии «Лело за Грузию», 24 апреля он был оштрафован на 2500 лари. Арест Купрадзе был снят несколькими телеканалами, где хорошо видно, что он поднял руки вверх и не оказывал сопротивления полиции. «Нетгазети» сообщает, что, несмотря на эти явные доказательства, судья отказался запросить записи с камер, установленных возле Парламента, и, как написал на своей странице в Facebook Купрадзе, во время суда «представителей СМИ выдворили из зала».

Еще один оппозиционный политик Гела Хасаия из партии «Гирчи – больше свободы» был оштрафован 24 апреля на 2600 лари, несмотря на то, что очевидцы и видеозаписи подтвердили, что во время протестов он не делал ничего противозаконного.

