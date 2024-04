Европейский экономический и социальный комитет призывает власти Грузии не принимать закон об «иноагентах»

Президент Европейского экономического и социального комитета Оливер Рёпке и президент Отдела международных отношений того же комитета Димитрис Димитриадис 24 апреля опубликовали заявление, в котором выразили «глубокую обеспокоенность» по поводу повторного инициирования законопроекта об «иностранных агентах» и призвали власти Грузии не принимать его. Они отметили, что законопроект «потенциально угрожает европейскому будущему Грузии, которое отражено в Конституции страны».

В заявлении отмечается, что Европейский экономический и социальный комитет активно взаимодействует с гражданским обществом Грузии и работает с организациями гражданского общества, чтобы поддержать Грузию в реализации Соглашения об ассоциации ЕС-Грузия через Платформу гражданского общества ЕС-Грузия. Кроме того, он выдвинул инициативу по привлечению к консультативной работе комитета членов из стран-кандидатов в ЕС, в том числе 15 из Грузии, что является шагом на пути к постепенной интеграции страны в европейские структуры.

«Поэтому мы глубоко обеспокоены этой дискриминационной инициативой, направленной против организаций гражданского общества, включая ассоциации работодателей, профсоюзы и СМИ. Закон «О прозрачности иностранного влияния» находится в явном противоречии с ценностями и принципами Евросоюза. В случае его принятия на следующей неделе предлагаемый закон может помешать независимым медиа-организациям, которые работают над предоставлением грузинам высококачественной информации, а также способствовать их стигматизации и ограничению свободы выражения мнений», – говорится в заявлении.

Представители комитета «призывают власти Грузии отреагировать на требования абсолютного большинства населения в плане интеграции в Евросоюз и не принимать на следующей неделе закон, который потенциально угрожает европейскому будущему Грузии, что отражено в Конституции страны».

Европейский экономический и социальный комитет действует как консультативный орган Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии, как это предусмотрено Договором о Европейском Союзе 1957 года.

