Тематическое фото. Источник: ООН
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ЛОВ осуждают выдвижение Грузией кандидата в члены Комитета ООН по правам инвалидов в «теневой среде»

Civil.ge Send an email 25/04/2024 - 13:59
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Лица с ограниченными возможностями и представляющие их организации опубликовали совместное заявление, в котором осудили выдвижение Грузией кандидата в члены Комитета ООН по правам инвалидов в «теневой среде». Они обвиняют страну в нарушении Конвенции ООН о правах инвалидов, поскольку решение относительно кандидата было принято без участия активистов с ограниченными возможностями и представляющих их организаций.

Заявление призывает международное сообщество «осудить отсутствие прозрачности и гражданского участия» в процессе выдвижения кандидатов и призывает «межправительственные и международные неправительственные организации, а также отдельные страны изучить ситуацию, опубликовать и распространить результаты изучения.

В заявлении подчеркивается, что значительные усилия и иностранное финансирование были направлены на создание механизмов участия людей с ограниченными возможностями. Однако это «прямое нарушение» все же имело место из-за «фасадного» характера механизмов участия властей.

В этом контексте в заявлении также говорится о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах». «Власть оправдывает внесение этого законопроекта необходимостью прозрачности гражданского общества. Хотя власть сама не придерживается принципов прозрачности, подотчетности и инклюзивного участия, ей не хватило политической воли включить людей с ограниченными возможностями в процесс принятия решений по вопросу такой национальной важности».

Заявление подписывают организации лиц с ограниченными возможностями и другие организации, работающие по правам ЛОВ и ЛОВ-активисты, а также родители детей с ограниченными возможностями и люди с ограниченными возможностями:

Организации:

  • «Платформа для новых возможностей»
  • «Грузинская сеть пользователей психиатрических услуг и спасенных»
  • «Сентире»
  • Фонд «Аурес»
  • Партнерство по правам человека
  • Центр социальной справедливости
  • Ассоциация молодых юристов Грузии
  • Центр равного участия/EPC
  • «Семьи против дискриминации» (FAD)
  • Движение – доступная среда для каждого
  • Движение «Инклюзивное общество» – Грузия

Индивидуальные лица

  • Эсма Гумберидзе
  • Анна Сихашвили
  • Марине Коркотадзе
  • Шорена Шавлакадзе
  • Давид Квирилиани
  • Экатерине Тортладзе
  • Татиа Даташвили
  • Коба Надирадзе
  • Годердзи Гоголадзе

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

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Civil.ge Send an email 25/04/2024 - 13:59
8 1 minute read

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