ЛОВ осуждают выдвижение Грузией кандидата в члены Комитета ООН по правам инвалидов в «теневой среде»
Лица с ограниченными возможностями и представляющие их организации опубликовали совместное заявление, в котором осудили выдвижение Грузией кандидата в члены Комитета ООН по правам инвалидов в «теневой среде». Они обвиняют страну в нарушении Конвенции ООН о правах инвалидов, поскольку решение относительно кандидата было принято без участия активистов с ограниченными возможностями и представляющих их организаций.
Заявление призывает международное сообщество «осудить отсутствие прозрачности и гражданского участия» в процессе выдвижения кандидатов и призывает «межправительственные и международные неправительственные организации, а также отдельные страны изучить ситуацию, опубликовать и распространить результаты изучения.
В заявлении подчеркивается, что значительные усилия и иностранное финансирование были направлены на создание механизмов участия людей с ограниченными возможностями. Однако это «прямое нарушение» все же имело место из-за «фасадного» характера механизмов участия властей.
В этом контексте в заявлении также говорится о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах». «Власть оправдывает внесение этого законопроекта необходимостью прозрачности гражданского общества. Хотя власть сама не придерживается принципов прозрачности, подотчетности и инклюзивного участия, ей не хватило политической воли включить людей с ограниченными возможностями в процесс принятия решений по вопросу такой национальной важности».
Заявление подписывают организации лиц с ограниченными возможностями и другие организации, работающие по правам ЛОВ и ЛОВ-активисты, а также родители детей с ограниченными возможностями и люди с ограниченными возможностями:
Организации:
- «Платформа для новых возможностей»
- «Грузинская сеть пользователей психиатрических услуг и спасенных»
- «Сентире»
- Фонд «Аурес»
- Партнерство по правам человека
- Центр социальной справедливости
- Ассоциация молодых юристов Грузии
- Центр равного участия/EPC
- «Семьи против дискриминации» (FAD)
- Движение – доступная среда для каждого
- Движение «Инклюзивное общество» – Грузия
Индивидуальные лица
- Эсма Гумберидзе
- Анна Сихашвили
- Марине Коркотадзе
- Шорена Шавлакадзе
- Давид Квирилиани
- Экатерине Тортладзе
- Татиа Даташвили
- Коба Надирадзе
- Годердзи Гоголадзе
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