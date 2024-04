ЛОВ осуждают выдвижение Грузией кандидата в члены Комитета ООН по правам инвалидов в «теневой среде»

Лица с ограниченными возможностями и представляющие их организации опубликовали совместное заявление, в котором осудили выдвижение Грузией кандидата в члены Комитета ООН по правам инвалидов в «теневой среде». Они обвиняют страну в нарушении Конвенции ООН о правах инвалидов, поскольку решение относительно кандидата было принято без участия активистов с ограниченными возможностями и представляющих их организаций.

Заявление призывает международное сообщество «осудить отсутствие прозрачности и гражданского участия» в процессе выдвижения кандидатов и призывает «межправительственные и международные неправительственные организации, а также отдельные страны изучить ситуацию, опубликовать и распространить результаты изучения.

В заявлении подчеркивается, что значительные усилия и иностранное финансирование были направлены на создание механизмов участия людей с ограниченными возможностями. Однако это «прямое нарушение» все же имело место из-за «фасадного» характера механизмов участия властей.

В этом контексте в заявлении также говорится о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах». «Власть оправдывает внесение этого законопроекта необходимостью прозрачности гражданского общества. Хотя власть сама не придерживается принципов прозрачности, подотчетности и инклюзивного участия, ей не хватило политической воли включить людей с ограниченными возможностями в процесс принятия решений по вопросу такой национальной важности».

Заявление подписывают организации лиц с ограниченными возможностями и другие организации, работающие по правам ЛОВ и ЛОВ-активисты, а также родители детей с ограниченными возможностями и люди с ограниченными возможностями:

Организации:

«Платформа для новых возможностей»

«Грузинская сеть пользователей психиатрических услуг и спасенных»

«Сентире»

Фонд «Аурес»

Партнерство по правам человека

Центр социальной справедливости

Ассоциация молодых юристов Грузии

Центр равного участия/EPC

«Семьи против дискриминации» (FAD)

Движение – доступная среда для каждого

Движение «Инклюзивное общество» – Грузия

Индивидуальные лица

Эсма Гумберидзе

Анна Сихашвили

Марине Коркотадзе

Шорена Шавлакадзе

Давид Квирилиани

Экатерине Тортладзе

Татиа Даташвили

Коба Надирадзе

Годердзи Гоголадзе

