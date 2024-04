Премьер-министр Ираклий Кобахидзе атакует оппонентов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с представителями СМИ 23 апреля выразил поддержку законопроекту об «иностранных агентах» и раскритиковал его оппонентов, в том числе европейских политиков и депутатов Европарламента. Он обвинил их в отказе от прозрачности и вмешательстве во внутренние дела страны. Кобахидзе также заявил, что закон приближает Грузию к Европе. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе также поставил под сомнение точность доклада о правах человека, недавно опубликованного Государственным департаментом США, и обвинил финансируемые из-за границы НПО в их «замкнутом круге лжи».

«Политические банкроты говорят от имени народа»

Главный тезис премьер-министра заключался в том, что те, кто выступает против закона, являются «политическими банкротами» и не имеют права говорить от имени народа. По его словам, рейтинг «радикальных оппозиционных» партий «радикально снижен», неправительственные организации имеют «рекордно низкое доверие грузинского общества», а президент Саломе Зурабишвили «полностью политически дискредитирована в глазах грузинского народа».

По его словам, только правящая партия «Грузинская мечта» имеет мандат выступать от имени народа и указал на опросы, проведенные по заказу партии. Он также предсказал, что после принятия закона об «иностранных агентах» рейтинг «Грузинской мечты» еще больше возрастет.

«Народ стоит на стороне власти, и грузинское общество поддерживает инициированный закон, поддерживает прозрачность», – сказал Кобахидзе.

Говоря о протестах, премьер-министр заявил, что 22 апреля собралось «всего 350 человек», и что подавляющее большинство из них – партийные активисты. По его словам, оппозиции сложно собрать людей. Правительство утверждает, что на акции протеста собралось максимум 9500 человек, и это происходит потому, что протесты идут уже девятый день.

В то же время Кобахидзе заявил, что 29 апреля «десятки тысяч людей» выйдут на улицы, требуя большей прозрачности от НПО. Правящая партия уже призналась, что намерена привезти столицу представителей местных властей со всей страны.

Европа не желает прозрачности

На просьбу журналиста прокомментировать критику со стороны верховного представителя ЕС Жозепа Борреля премьер-министр Кобахидзе заявил: «они не хотят прозрачности финансирования, они боятся прозрачности финансирования. Фактически, это основная причина, по которой делаются заявления, в том числе и такие, которые делаются». Он еще раз повторил, что оппоненты в Европе не могли и не могут представить аргументы против закона, поскольку законопроект имеет лишь «позитивную» цель — сделать неправительственные организации более прозрачными. «В таких условиях, когда заявления все же делаются, это означает, что кто-то не очень хочет прозрачности», – добавил он.

По словам Кобахидзе, он будет только рад, если будет больше коммуникации по поводу законопроекта о прозрачности. «Не только дипломат, любой европейский политик, когда он делает заявление по поводу принятого Парламентом закона, он автоматически включается в политическую дискуссию. Сегодня Жозеп Боррель участвует в политических дебатах, которые должны проходить внутри страны», – сказал премьер-министр. Далее он отметил, что обсуждать законопроект должны только политические партии в Парламенте Грузии, а не какие-то люди извне, в том числе партнёры и друзья. На вопрос, является ли заявление верховного представителя ЕС Борреля «вмешательством» в грузинскую политику, Кобахидзе коротко ответил: «Конечно, это вмешательство».

Кобахидзе повторил, что правящая партия не хочет, чтобы события в стране развивались так, как они происходили в 2020, 2021 и 2022 годах. Не называя имен, он обвинил двух бывших послов, которые «руководили очень тяжелыми процессами, дважды поставив НПО в эпицентр революционных процессов».

«Существует тысяча видов порочной пропаганды, в которой участвуют НПО, включая пропаганду наркотиков», – заявил он, – «Общественность должна иметь информацию о том, кто финансирует такие неправильные действия».

Пустая угроза со стороны ЕС

В то время как официальные лица ЕС и европейских стран предупреждают власти Грузии, что принятие закона серьезно ограничит шансы Грузии на продвижение в ЕС, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что принятие этого законопроекта «не будет представлять угрозу (европейской интеграции), напротив, принятие этого закона является необходимым условием для того, чтобы мы продвинулись вперед по пути европейской интеграции».

Как и спикер Парламента Шалва Папуашвили, премьер-министр напомнил, что Грузия все же получила статус кандидата в члены Евросоюза, несмотря на то, что Европа требовала освобождения экс-президента Михаила Саакашвили из тюремного заключения. «27 послов пришли к министру юстиции и сказали ему, что если мы не освободим Саакашвили, нам придется забыть все о Евросоюзе», – сказал Кобахидзе, – «Здесь происходит то же самое, что и ложь: как будто этот закон не хорош, это раз. Во-вторых, мы не должны принимать этот закон. Мы тогда не освободили Саакашвили и стали страной-кандидатом, так же и сейчас, мы примем этот закон и пойдем вперед, переговоры будут открыты…».

Когда Кобахидзе попросили прокомментировать резолюцию Европарламента по Грузии, он сказал: «за последние годы резолюции Европарламента в целом потеряли свою ценность для грузинского общества». Он раскритиковал заместителя председателя Комитета Ассоциации ЕС-Грузия, бывшего министра обороны Литвы Расу Юкнявичене, которая критически относится к правящей партии: «Раса Юнкявичене не может быть лицом Европы; Раса, которая является типажом, выпавшим из Варшавского договора. Нельзя, чтобы такие люди сегодня представляли ЕС».

ОГО, Госдепартамент США, «одиозные» депутаты Европарламента в «замкнутом круге лжи»

Премьер-министра попросили прокомментировать недавно опубликованный доклад Госдепартамента США по правам человека, в частности раздел, в котором упоминается основатель ТВ «Мтавари архи» Ника Гварамия и говорится, что его заключение под стражу было сочтено «политически мотивированным».

«В докладе Госдепартамента написана ложь», – заявил Кобахидзе и обвинил неизвестную неправительственную организацию в предоставлении ложной информации Госдепартаменту. «НПО было профинансировано Госдепартаментом, затем эта НПО направила ложь, затем эта ложь снова попала в доклад Госдепартамента. Для того, чтобы этого замкнутого круга не было, поэтому необходима прозрачность», – сказал Кобахидзе.

Кобахидзе попросили прокомментировать недавние призывы европейских парламентариев относительно «дебидзинизации» Грузии, которые он назвал позорными заявлениями и добавил, что прозрачность необходима и здесь.

«Сегодня европейские политики, такие одиозные политики, обнаглели именно потому, что существует замкнутый круг, замкнутый круг лжи. Этот замкнутый круг лжи необходимо разорвать, в том числе этому и служит закон о прозрачности, который обязательно будет принят в трех чтениях», – добавил Кобахидзе.

