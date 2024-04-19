Судья по делу Лазаре Григориадиси взял 14 рабочих дней, чтобы передать приговор сторонам

Звиад Шарадзе, судья по делу Лазаре Григориадиси, заявил, что ему потребуется 14 рабочих дней – максимальный срок, разрешенный законом, чтобы передать сторонам резолютивную часть приговора.

Одна из адвокатов Григориадиси Лика Битадзе подтвердила «Civil Georgia», что 14-дневный срок начался 12 апреля, когда Григориадиси был вынесен приговор, и когда судья назвал причиной задержки большой объем дела.

Президент Саломе Зурабишвили уже озвучила свое решение о помиловании Лазаре Григориадиси, но до этого сторонам должна быть передана резолютивная часть приговора.

12 апреля Лазаре Григориадиси был приговорен к девяти годам лишения свободы. Судья Звиад Шарадзе признал его виновным в причинении вреда здоровью полицейского по части 2 статьи 353 УК и в уничтожении государственного имущества по части 2 статьи 187 УК Грузии.

23-летний Лазаре Григориадиси был задержан 29 марта 2023 г. после массовых акций протеста против закона об «иноагентах» 7-9 марта того же гожа в Тбилиси. Его арестовали по обвинению в забрасывании полицейских камнями и коктейлями Молотова. Ха его задержанием последовало сопротивление и мирные протесты, поскольку был расценен как возмездие системы против молодежи и гражданских активистов, участвовавших в мартовских протестах. Его адвокаты и правозащитники утверждают, что Григориадиси невиновен, но правящая партия заклеймила его «сатанистом» и «затерянным в ориентации» молодым человеком из-за его внешности.

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