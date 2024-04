Суд признал пять человек виновными по делу об убийстве Роина Шавадзе

Тбилисский городской суд признал начальника Главного управления Аджарии Департамента конституционной безопасности и четырех спецназовцев виновными по факту умышленного незаконного задержания участника августовской войны 2008 года Роина Шавадзе, а также группового убийства находящегося в беспомощном состоянии человека, также как и злоупотребления властью с насилием. Все пятеро были приговорены к 16 годам лишения свободы. Однако назначенный срок был смягчен законом «Об амнистии», и в итоге подсудимые были приговорены к 12 годам лишения свободы каждый.

Роин Шавадзе служил в Министерстве обороны Грузии бригадным сержантом. В 2005-2006 годах участвовал в миротворческой миссии в Ираке в составе коалиционных сил, в ходе которой был награжден медалью за образцовую службу. Он также участвовал в войне между Россией и Грузией в августе 2008 года. 16 августа 2008 года служба безопасности задержала Роина Шавадзе в Батуми, при этом его жестоко избили и громко называли предателем родины. Затем его посадили в полицейскую машину. Шесть часов спустя полиция сообщила супруге Шавадзе о его смерти. По официальной версии, Шавадзе был задержан в связи с преступлением, связанным с наркотиками, и при попытке к бегству получил смертельные ранения.

В марте 2024 года по тому же делу присяжные признали виновными заместителя начальника Главного управления Аджарии Департамента конституционной безопасности и одного спецназовца. На данном этапе расследование уголовного дела продолжается с целью установления и раскрытия других лиц, причастных к преступлению.

19 ноября 2020 года Европейский суд по правам человека признал Грузию виновной в нарушении права на жизнь по делу «Шавадзе против Грузии». Суд пришел к выводу, что Грузия нарушила свои обязательства по статье 2 Европейской конвенции о правах человека, которая подразумевает нарушение права на жизнь, как в процессуальном, так и в материальном аспектах. Страсбургский суд также обратил внимание на «отсутствие независимости и беспристрастности в ходе первоначального расследования» и отметил, что уголовное расследование смерти супруга заявительницы было неэффективным и нарушило процессуальные обязательства, взятые на себя государством заявительницы в соответствии со статьей 2 конвенции.

