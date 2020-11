Независимые юристы призывают провести расследование в отношении судьи Васила Роинишвили

Группа независимых юристов требует расследования роли Васила Роинишвили, бывшего прокурора и нынешнего судьи Конституционного суда в деле убийства бывшего военнослужащего Роина Шавадзе в 2008 году. 19 ноября Европейский суд по правам человека постановил, что Грузия нарушила право на жизнь.

Группа, в которую входят несколько известных грузинских юристов, отмечает, что Васил Роинишвили, который был прокурором Аджарии в 2006-2008 гг., курировал расследование убийства Шавадзе сотрудниками правоохранительных органов.

«Несмотря на неоднократные запросы, потерпевшей (супруге Шавадзе) не был предоставлен процессуальный статус и доступ к материалам дела», — сообщила независимая группа юристов, добавив, что Васил Роинишвили также пытался оказать давление на потерпевшую и заставить ее замолчать.

Проработав в течение одного года прокурором во время правления Единого национального движения (ЕНД), Роинишвили был судьей Верховного суда в 2009-2019 годах. В мае 2020 года он был избран судьей Конституционного суда Пленумом Верховного суда сроком на десять лет. Это решение осудили представители гражданского общества и члены Высшего совета юстиции, не являющиеся судьями, как еще одно проявление функционирования «клана в судебной системе».

Решение Страсбургского суда

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил 19 ноября, что, лишив супругу Шавадзе процессуального статуса, она также лишилась возможности «воспользоваться какими-либо процедурными правами». У нее не было доступа к материалам расследования, в том числе к заключению судебно-медицинской экспертизы тела погибшего супруга.

С учетом того, что расследование все еще продолжается, ЕСПЧ единогласно пришел к заключению, что Грузия нарушила свои обязательства по статье 2 Европейской конвенции о правах человека, которая касается нарушения права на жизнь, как в процедурных аспектах, так и по существу.

Страсбургский суд также акцентировал внимание на «недостаток независимости и беспристрастности в первоначальном расследовании» и отметил, что «уголовное расследование смерти супруга истца было неэффективным и государство истца нарушает процедурные обязательства в соответствии со статьей 2 Конвенции».

Европейский суд обязал правительство Грузии выплатить 40 000 евро в качестве компенсации морального ущерба в пользу истца.

16 августа 2008 года Роин Шавадзе был задержан службой безопасности в Батуми, во время чего он был жестоко избит и его называли предателем. Затем его посадили в полицейскую машину. Спустя шесть часов полиция сообщила жене Шавадзе о его смерти. По официальной версии, Шавадзе был задержан в связи с наркопреступлением и получил смертельные травмы при попытке к бегству.

