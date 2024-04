Начались общенародные обсуждения по анти-ЛГБТ-законодательству

Начались общенародные обсуждения конституционных законопроектов «О внесении изменений в Конституцию Грузии» и «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних». Первое такое обсуждение состоялось 22 апреля в Кутаиси.

Согласно официальному пресс-релизу Парламента Грузии, Организационная комиссия общенародного обсуждения, которую возглавляет председатель Парламента Шалва Папуашвили, проведет встречи по конституционным проектам с населением Кутаиси, Амбролаури, Озургети, Батуми, Зугдиди и Местиа 22-27 апреля.

Членами оргкомиссии являются: Мамука Мдинарадзе, лидер парламентского большинства; Рати Ионатамишвили, председатель Комитета по защите прав человека и гражданской интеграции; Мака Бочоришвили, председатель Комитета европейской интеграции; Анри Оханашвили, председатель Юридического комитета; Давид Матикашвили, первый заместитель председателя Юридического комитета; Ираклий Шатакишвили, первый заместитель председателя Комитета по процедурным вопросам и правилам; Саломе Курасбедиани, заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам; Тенгиз Шарманашвили, заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности; Созар Субари, председатель парламентской политической группы «Сила народа»; Придон Инджия, председатель парламентской политической группы «Европейские социалисты»; Шалва Кереселидзе, член парламентской политической группы «За Грузию»; и Нино Шавгулидзе, заместитель начальника Аппарата председателя Парламента.

25 апреля лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе выступил с заявлением об инициировании конституционных изменений. По его словам, в поправках четко прописаны «гарантии защиты семейных ценностей и несовершеннолетних».

По словам Мдинарадзе, после принятия конституционного закона Парламент проголосует за внесение изменений в 30-ю статью Конституции Грузии, которая рассматривает семью как союз мужчины и женщины. «В эту статью будет добавлен третий абзац следующего содержания: «Защита семейных ценностей и несовершеннолетних обеспечивается конституционным законом Грузии», – сказал он.

Вторым будет сам конституционный закон, по которому Парламент должен голосовать отдельно и который состоит из восьми принципов, угрожающих правам ЛГБТ, свободе собраний и выражения мнений и т. д.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)