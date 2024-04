Министра внутренних дел заслушали в Парламенте в порядке интерпелляции

На пленарном заседании Парламента Грузии 19 апреля был заслушан министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури в порядке интерпелляции. Вопросы депутатов от оппозиции касались принятых и превентивных мер МВД по фактам насилия в семье и в отношении женщин, а также борьбы с наркопреступностью. Однако эти вопросы были перекрыли темы продолжающихся протестов против законопроекта об «иностранных агентах» и предполагаемого избиения полицией депутата Парламента от оппозиции, которого защищает иммунитет.

Саломе Самадашвили, депутат от оппозиционной партии «Лело за Грузию», во время своего выступления потребовала от министра объяснений по поводу задержаний и избиений во время акций протеста, в число которых попал генеральный секретарь партии «Лело за Грузию» Ираклий Купрадзе. После предупреждения Самадашвили была выдворена из зала пленарных заседаний по распоряжению председателя Парламента Шалвы Папуашвили.

Заседание продолжилось на фоне резких взаимных обвинений, во время чего оппозиционным депутатам выключили микрофоны после того, как они раскритиковали Министерство внутренних дел за его действия во время протестов.

Акции протеста против «российского закона»

Говоря об акциях протеста против законопроекта об «иностранных агентах», министр заявил, что общественность увидела, как мирный протест перерос в насильственные действия. По его словам, во время акции некоторые участники вели себя агрессивно по отношению к силовикам, бросали различные предметы, в том числе камни, бутылки, брызгали краской, оскорбляли полицейских и не подчинялись их законным требованиям.

По словам министра, в ходе акции пострадали пятеро полицейских, двое из них доставлены в больницу с «серьезными травмами». Министр также сообщил, что всего по административным обвинениям задержаны всего 40 демонстрантов.

Гомелаури заявил, что «определенные силы» использовали все методы для достижения «цели» нагнетания ситуации.

Оппозиция раскритиковала министра внутренних дел за обращение полиции с протестующими. Депутаты особо выделили Звиада Харазишвили, начальника Департамента особого назначения МВД, которого обвиняют в насильственном разгоне различных акций протеста, в том числе и нынешних.

В своем выступлении депутат Георгий Вашадзе от партии «Стратегия Агмашенебели» за избиение и задержания демонстрантов ответственность возложил на министра. Он также прокомментировал случай с депутатом Алеко Элисашвили и отметил: «вы создали карательные группы в МВД и несете полную ответственность за преступления, совершенные против граждан небольшими карательными группами, замаскированными под полицейский мундир».

По словам Вашадзе, министр Гомелаури является защитником номер один «российского закона» и призвал полицейских не подчиняться «незаконным приказам» и встать на сторону народа.

Избиение депутата во время акции протеста

Депутат от оппозиции Тамар Кордзаия в начале сегодняшнего заседания Парламента попросила министра прокомментировать дело депутата Алеко Элисашвили. Министр Гомелаури лишь ответил, что инцидент «печальный». Позже, в ходе слушаний в порядке интерпелляции, он вернулся к этой теме и заявил, что сожалеет о произошедшем и что «начато расследование. Я не хочу давать оценок… давайте подождем».

Вопросы, заданные в ходе слушаний в порядке интерпелляции

В ходе слушаний в порядке интерпелляции министр зачитал ответы на восемь вопросов, представленных в письменном виде семью депутатами от оппозиции. Вопросы охватывали ряд тем, в том числе реакцию министерства на домашнее насилие и задержку реагирования на насилие в отношении женщин; межведомственное сотрудничество по решению этой проблемы; политика министерства в отношении сотрудников, совершающих насилие в отношении женщин и домашнее насилие; деятельность координаторов свидетелей и потерпевших; деятельность Департамента защиты прав человека и контроля качества следственных действий; и усилия министерства по борьбе с преступностью, связанной с наркотиками.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)