TI – Грузия: поправка в Налоговый кодекс выкроена под Бидзину Иванишвили и увеличит приток российского капитала

«Международная прозрачность – Грузия» 19 апреля опубликовала заявление, в котором отреагировала на спорную поправку к Налоговому кодексу, принятую сегодня Парламентом в третьем чтении. Согласно заявлению, «не исключено, что причиной этих законодательных изменений являются интересы основателя и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили». В организации также заявляют, что наряду с этим данные изменения повысят «риск притока криминального и российского капитала в Грузию».

В заявлении отмечено, что, согласно предложенной поправке, которая была принята законодательным органом в ускоренном порядке, будет установлен ряд налоговых льгот в случае перевода активов предприятия, зарегистрированного в стране с льготным налогообложением (офшоры) в грузинское предприятие.

В частности:

В рамках операции по передаче активов доход, полученный зарегистрированным в офшоре иностранным предприятием и его владельцем-физическим лицом, освобождается от налога на прибыль и подоходный налог;

Ввоз актива или товара в Грузию освобождается от импортной пошлины;

Грузинское предприятие, получающее активы из офшоров, освобождается от налога на имущество до 1 января 2030 года.

В организации отмечают, что пояснительная карточка к законопроекту не содержит аргументов, почему необходимо было рассматривать изменение в ускоренном порядке.

«Международная прозрачность -Грузия» заявляет, что «инициирование упомянутого законодательного изменения параллельно с «российским законом» и рассмотрение в ускоренном порядке вызывает подозрения в том, что его целью на самом деле является облегчение перевода активов офшорных компаний Бидзины Иванишвили в Грузию».

В заявлении также сказано, что российские бизнесмены и олигархи часто используют практику офшорных компаний, а с нынешними изменениями в законодательстве им также будет разрешено переводить свои активы в Грузию с налоговыми льготами.

«Поскольку налоговые льготы распространяются на импорт товаров, принадлежащих офшорной компании, они также распространяются на товары, которые могут быть не связаны с предпринимательской деятельностью – например, предметы высокой стоимости и роскоши, такие как произведения искусства», – говорится в заявлении.

Организация ссылается на свое исследование 2021 года, согласно которому Бидзина Иванишвили владел 20 офшорными компаниями, и отмечает, что именно из-за непрозрачности офшорных компаний организация годами просила создать реестр бенефициарных владельцев офшорных компаний, что позволило бы сократить риски, возникающие из-за анонимного владения этими компаниями. «Анонимное владение повышает риск коррупции, в том числе уклонения от уплаты налогов», — заявляют в организации.

В заявлении говорится, что власть заинтересовалась будущими рисками от офшорных компаний только тогда, когда из-за принятия «российского закона» существенно возросла вероятность введения санкций против Бидзины Иванишвили и близких к нему лиц со стороны западных стран.

«Часто офшорные компании привлекательны для лиц с активами сомнительного происхождения, и если Грузия введет режим, облегчающий перевод активов из офшоров, она также должна установить высокие стандарты прозрачности. Личности тех людей, которые переведут активы из офшоров в Грузию, должны быть обнародованы», – говорится в заявлении.

По заявлению организации, эта инициатива ясно показывает, какое влияние имеет Бидзина Иванишвили на исполнительную и законодательную власть и «как законы, которые он хочет, принимаются в ускоренном порядке, без широкого обсуждения вопроса».

