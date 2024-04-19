Парламент Грузии в ускоренном порядке принял спорную поправку к «Налоговому кодексу»

Парламент Грузии В третьем чтении поддержал спорную поправку к «Налоговому кодексу», которая упрощает перевод активов из офшоров. 73 депутата поддержали изменение, девять проголосовали против.

Согласно поправке, с физического лица будет списана признанная налоговая задолженность, возникшая до 1 января 2021 года и существовавшая на момент списания, а также начисленные по ней пени. В то же время, от налога на прибыль/подоходного налога освобождается доход, полученный по всем активам иностранного предприятия, зарегистрированного в стране льготного налогообложения (в том числе по доле/акциям) с правом на владение, и физическим лицом-партнером при переходе права собственности на все активы иностранного предприятия, зарегистрированного в стране льготного налогообложения, грузинскому предприятию до 1 января 2028г.

Некоторые оппозиционные депутаты заговорили о связи этой поправки с законопроектом об «иностранных агентах». Они считают, что цель изменения в Налоговом кодексе – защитить «Грузинскую мечту» и конкретно ее основателя и почетного председателя Бидзину Иванишвили от возможных международных санкций. По мнению других, изменение налогового режима поможет попавшим под санкции в России лицам перевести свои активы в Грузию.

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