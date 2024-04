Премьер объявил о планах списать налоговые задолженности перед выборами

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на заседании правительства 8 апреля, что всем физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, будет полностью списана признанная налоговая задолженность, возникшая и не уплаченная до 1 января 2021 года, включая начисленные на них пени.

Ираклий Кобахидзе также отметил, что после принятия законопроекта 145 тысячам физических лиц будет полностью списана налоговая задолженность на общую сумму 590 миллионов лари.

«В Грузии довольно большое количество физических лиц имеют налоговую задолженность и из-за этого лишены возможности вести экономическую деятельность. Поэтому мы решили списать соответствующие долги», – сказал премьер-министр.

Это решение предшествует парламентским выборам, запланированным на октябрь 2024 года. Это не первый случай, когда власть «Грузинской мечты» принимает решение о списании долгов в рамках предвыборной кампании. Перед вторым туром президентских выборов 2018 года правительство «Грузинской мечты» обещало 600 тысячам граждан, имевших финансовые обязательства перед банками, онлайн-организациями или различными финансовыми учреждениями, вывести их из т.н. черного списка и аннулировать долги.

