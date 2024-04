Доклад СЕ: Нарушения свободы собраний возглавили список новых нарушений в Грузии в 2023 г.

Согласно 17-му ежегодному докладу, опубликованному Комитетом министров Совета Европы 11 апреля, который касается мониторинга исполнения решений Европейского суда по правам человека в 2023 году, большинство новых нарушений в Грузии в 2023 году были связаны с нарушениями права заявителя на свободу собраний.

В докладе говорится, что рассматриваемые дела включают в себя случаи ненадлежащего обращения, преступления на почве ненависти и домашнего насилия и их неэффективное расследование, ограничения права на свободу и безопасность, а также нарушения свободы собраний ЛГБТ лиц, свободы религии и права на справедливое судебное разбирательство.

Согласно документу, в 2023 году в Комитет министров поступило 15 новых дел против Грузии из ЕСПЧ с целью мониторинга их исполнения, что в пять раз больше, чем в 2022 году. Из этих 15 случаев 12 были повторными, а 3 — ведущими (которые требуют принятия государствами конкретных и зачастую далеко идущих мер для предотвращения повторения таких же нарушений). Всего к концу 2023 года было рассмотрено 78 дел, из них 51 повторное и 27 ведущих.

В докладе также говорится, что к концу 2023 года 13 ведущих дел находились на рассмотрении более пяти лет. В документе также указано, что в 2023 году было закрыто пять дел, из них четыре — ведущие, а одно — повторное.

В 2023 году полная выплата назначенной судом справедливой компенсации зарегистрирована в двенадцати случаях.

В докладе также освещаются несколько громких случаев:

Грузия против России (I) – дело касается задержания, ареста и депортации большого количества граждан Грузии в период с сентября 2006 г. по январь 2007 г. Комитет министров еще раз выразил глубокую обеспокоенность тем, что выплата справедливой компенсации и начисленных процентов не была произведена даже после крайнего срока — 30 апреля 2019 года. Комитет подчеркивает, что из-за задержки выполнения данного обязательства потерпевшие не могут получить компенсацию за причиненный им ущерб.

Грузия против России (II) – дело касается различных нарушений Конвенции во время российско-грузинской войны 2008 года. Согласно докладу, Комитет министров в декабре 2023 года принял промежуточную резолюцию, в которой отмечалось, что срок выплаты компенсации истек 28 июля 2023 года, и призывал власти России выплатить начисленные проценты «без дальнейших задержек». Комитет также призвал власти расследовать совершенные преступления, чтобы выявить и наказать виновных. В комитете также выразили обеспокоенность тем, что граждане Грузии не могут вернуться в свои дома в Цхинвальском регионе и Абхазии. Он также призвал Россию предотвратить похищения, убийства, пытки и другие подобные инциденты, препятствующие свободному и безопасному передвижению граждан Грузии, а также обеспечить безопасное возвращение людей.

Мерабишвили против Грузии – дело касается «статьи 18», в которой говорится о «злоупотреблении ограничением прав и свобод». В докладе говорится, что Комитет продолжил рассмотрение дела. Во время своего последнего рассмотрения в марте 2023 года Комитет «напомнил о серьезности выводов суда в отношении статьи 18 и далее указал на необходимость укрепления независимости органов прокуратуры». Комитет отметил принятие в Парламенте Грузии в первом чтении проекта конституционных изменений, касающихся порядка назначения генерального прокурора, и призвал власти «своевременно реализовать реформу в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии».

Материал будет обновляться…

