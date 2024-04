Международные отклики на годовщину 9 апреля

Сегодня Грузия чтит память 21 мирного грузинского протестующего, которые 35 лет назад боролись за независимость страны и были убиты советскими войсками.

9 апреля 1989 года около 4 часов утра советские войска жестоко разогнали антисоветский митинг перед тогдашним Домом правительства (ныне Парламент) в Тбилиси, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек и сотни получили разные увечья. В 1991 году в тот же день Верховный Совет по итогам референдума 31 марта того же года принял Акт о восстановлении независимости Грузии. На референдуме абсолютное большинство граждан поддержало отделение Грузии от Советского Союза и восстановление независимости страны.

Представительство Евросоюза в Грузии: «9 апреля 1989 года Грузия заплатила высокую цену за освобождение от советского давления. Многие грузины пожертвовали своей жизнью ради независимости. Мы ценим наследие 9 апреля и чтим тех, кто пожертвовал собой ради свободы Грузии».

Посольство США в Грузии: «9 апреля мы вспоминаем 21 погибшего человека и сотни пострадавших от рук советской армии, которые требовали свободы посредством мирной демонстрации. Мы чтим память тех, кто не смог стать свидетелем свободы и независимости, за которые они отдали самое ценное – свою жизнь. В такие дни мы сильнее всего чувствуем, почему нас – Америку и Грузию – так тесно объединяют наши общие, высшие ценности: независимость, свобода и демократия».

Посольство Великобритании в Грузии: «Сегодня мы вспоминаем и чтим всех тех, кто 35 лет назад боролся против Советского Союза за независимость, суверенитет и благополучие Грузии».

Посольство Франции в Грузии: «Франция поддерживает Грузию и грузин в сегодняшний День национального единства, который знаменует собой восстановление независимости, провозглашенной в 1918 году, и трагические и кровавые репрессии против антисоветских демонстрантов в 1989 году. Франция поддерживает суверенитет и целостность Грузии. Она поддерживает грузин в реализации их демократических и европейских устремлений».

Посольство Украины в Грузии: «9 апреля – дата, которая стала символом свободы, которая началась с трагедии и самопожертвования в новейшей истории Грузии. 9 апреля 1989 года войска бывшего СССР подавили мирные демонстрации грузин за свободу. Два года спустя Грузия восстановила свою независимость. Спустя 35 лет, в этот день национального единства, мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за свободную и независимую Грузию. Мы поддерживаем храбрый народ Грузии, который выбрал проевропейский путь и курс на НАТО».

Петер Фишер, посол Германии в Грузии: «Сегодня мы вспоминаем грузин, которые боролись и страдали за свободу, демократию и независимость. Это произошло за полгода до падения Берлинской стены. Так что, вы боролись… так же, как мы в Германии. Свобода, демократия и независимость являются для нас постоянным обязательством».

Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы: «в День национального единства Грузии мы чтим мужество и самопожертвование тех, кто противостоял советскому террору в 1989 году и восстановил независимость Грузии в 1991 году. Сегодня Литва решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии».

