Источник: Голос Америки
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Публичный реестр аннулировал регистрацию пророссийской партии «Альт-Инфо»

Civil.ge Send an email 08/04/2024 - 21:50
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Национальное агентство Публичного реестра аннулировало регистрацию пророссийского, антилиберального «Консервативного движения/Альт-Инфо». Соответствующее решение Публичный реестр опубликовал 8 апреля.

Такое решение Публичный реестр принял после обращения к нему Антикоррупционного бюро с просьбой изучить законность решения о регистрации партии.

Публичный реестр установил ряд нарушений, в том числе недостаточное количество подписей, неполную информацию о членах. Кроме того, в представленном на регистрацию списке членов политического объединения граждан не содержались сведения о номерах удостоверений личности членов, а эскиз эмблемы, представленный на регистрацию, не соответствовал описанию, определенному Уставом политического объединения граждан.

Согласно представленному на регистрацию уставу, съезд членов партии не определялся как руководящий орган, а в уставе не были предусмотрены правила использования имущества партии.

Решение может быть обжаловано в Национальном агентстве публичного реестра в течение 30 календарных дней после его опубликования и только после этого в судебном порядке.

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Civil.ge Send an email 08/04/2024 - 21:50
5 1 minute read

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