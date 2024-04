Премьер-министр комментирует законопроект об «иноагентах» и критикует НПО

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на вновь инициированный законопроект об «иностранных агентах» на заседании правительства 8 апреля и заявил, что «он исправен от начала до конца и предусматривает лишь ежегодное декларирование финансов, находящихся в распоряжении неправительственных организаций и соответствующих СМИ». Кобахидзе раскритиковал неправительственные организации Factcheck и «Детектор мифов», которые, по его словам, «цензурируют» материалы, распространяемые «Грузинской мечтой» в социальных сетях относительно законопроекта.

«Если понаблюдать за дебатами, никто не сможет объяснить, почему прозрачность может быть плохой», – сказал Кобахидзе, добавив, что «в прошлом году им удалось ввести в заблуждение значительную часть общества, они перевернули ценности с ног на голову. Однако я уверен, что во второй раз им это не удастся».

По словам премьер-министра, он считает, что деятельность неправительственных организаций непрозрачна и общественность не имеет информации о том, кто и за что получает финансы. «Распространяется ложная информация, будто правительство и правительственные ведомства и сейчас имеют доступ к информации о финансировании неправительственных организаций, что является ложью. Мы извлекли информацию о семи неправительственных организациях… Выяснилось, что с 2012 года они декларируют максимум 18% средств, которые тратят», – заявил Кобахидзе, добавив, что они не раскрывают цель и источники полученных средств. По его словам, большая часть их расходов вообще не отображается в Министерстве финансов.

На встрече премьер-министр отреагировал на цензуру в социальных сетях, а именно в Facebook, и отметил, что «цензура осуществляется т.н. неправительственными организациями, связанными с политическими партиями-оппонентами – factcheck и «Детектор мифов». Он имел в виду признание соцсетью Facebook распространенной «Грузинской мечтой» информации о законопроекте об «иностранных агентах» «ложной информацией». «Интересно, что среди наших оппонентов эта цензура вызвала очень большой позитивный ажиотаж. Это показывает почерк и ценности, то есть непрозрачность и цензура – ​​это Европа для этих людей», – сказал Кобахидзе.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)