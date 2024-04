60-й раунд Женевских международных дискуссий прошел 4-5 апреля 2024 года.

Женевские международные дискуссии, основы которых были заложены после августовской войны 2008 года, проходят под сопредседательством ЕС, ООН и ОБСЕ, и в них участвуют представители Грузии, России и США, а также оккупированных Цхинвали и Сухуми. Заседания проходят в рамках двух рабочих групп, одна из которых обсуждает вопросы мира и безопасности, а другая – гуманитарные вопросы.

Оценка сопредседателей

Согласно пресс-комюнике сопредседателей Женевских дискуссий, участники оценили ситуацию с безопасностью на местах как «относительно стабильную» и обменялись мнениями по основным вопросам повестки дня дискуссий, включая неприменение силы и цели международной безопасности.

«Сопредседатели призвали участников подумать об инновационных подходах и конструктивно взаимодействовать для достижения прогресса и конкретных результатов по этим и другим темам на благо пострадавшего от конфликта населения и долгосрочного мира», – говорится в коммюнике.

Сопредседатели заявили, что вопрос вынужденных переселенцев и беженцев не удалось обсудить в связи с тем, что некоторые участники покинули встречу.

«Несмотря на чрезвычайно сложную региональную и геополитическую обстановку, участники подтвердили свою приверженность Женевским дискуссиям как единственной площадке, где обсуждаются последствия конфликта с 2008 года», – отметили сопредседатели.

Следующий раунд международных дискуссий в Женеве пройдет 25-26 июня 2024 года.

