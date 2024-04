Депутаты от оппозиции инициируют законопроект о российском влиянии

Оппозиционная партия «За Грузию» и депутат Теона Акубардия инициируют законопроект «О защите от влияния государства-оккупанта – Российской Федерации», который был разработан в ответ на недавно инициированный «Грузинской мечтой» законопроект об «иностранных агентах».

Согласно законопроекту, текст которого получил «Civil Georgia», страны, признающие оккупированные территории Грузии независимыми государствами, а также страны, не поддерживающие резолюции о деоккупации Грузии в Генеральной Ассамблее ООН, в Совете Безопасности ООН и Парламентской ассамблее Совета Европы будут объявлены «силами страны-оккупанта».

«Этот альтернативный закон предусматривает уголовное преследование всех тех организаций или людей, которые представляют власть страны-оккупанта и в интересах России пытаются изменить цели внешней политики, определенные Конституцией Грузии, или открыто/тайно вмешиваются во внутреннюю политику страны. Закон распространяется не только на Россию, но и на все те государства, которые не признают суверенитет и территориальную целостность нашей страны», – заявил депутат Бека Лилуашвили от партии «За Грузию» на брифинге 4 апреля.

Председатель Юридического комитета Парламента, депутат от «Грузинской мечты» Анри Оханашвили назвал инициаторов законопроекта «лицемерами», а законопроект – «несерьезным».

